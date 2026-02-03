VaiOnline
Buggerru.
04 febbraio 2026 alle 00:42

Ci sono i finanziamenti, l’asilo nido può riaprire  

Riaprirà a fine mese l’asilo nido di Buggerru. Dopo aver sospeso alcuni mesi fa il servizio offerto dal comune, per l’esaurimento dei fondi ministeriali disponibili, l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Laura Cappelli ha ricevuto un altro stanziamento dal Governo, attraverso il quale sarà possibile riaprire l’asilo nido del paese per altre 25 settimane. «Si tratta di un finanziamento dell’importo di circa 15 mila euro – spiega la sindaca Laura Capelli – che assieme a uno stanziamento di 7 mila euro dalla compartecipazione con i fondi del bilancio comunale e naturalmente grazie anche al contributo delle famiglie dei bambini, ci consentirà di far ripartire il servizio». La sede dell’asilo nido sarà ancora una volta il piano terra del municipio di via Roma, presso i locali il quale ingresso è nella piazza che ospita il parco giochi per l’infanzia. «Al momento è il luogo ideale – aggiunge la sindaca – per ospitare questo tipo di attività». Salvo imprevisti, il servizio comunale dell’asilo nido sarà riattivato entro questo mese. «Vogliamo garantire nuovamente un servizio molto importante per la nostra comunità – conclude Laura Cappelli - per questo stiamo lavorando assiduamente con uffici comunali preposti, in modo che questo avvenga entro il prossimo 23 febbraio».

