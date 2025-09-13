«Ci sono cose da correggere» 

«Questa vittoria è un onore e un piacere». Gonfia il petto Fabio Pisacane per il suo primo successo da allenatore in Serie A. Un risultato raggiunto alla sua terza panchina nel massimo campionato, che lui ritiene debba essere il punto di partenza e non certo un traguardo. «Le difficoltà ce le siamo create soprattutto noi», sottolinea nel ricordare i momenti complessi visti nel corso della partita di ieri, «non tanto per la sofferenza, perché sulle due occasioni concesse nel primo tempo abbiamo dato noi, quasi regalato, la palla al Parma. Nella ripresa loro hanno preso la traversa con Oristanio, ma era giusta l’inerzia della partita e abbiamo tenuto bene il campo. Avevamo di fronte una squadra di pari grado: sono soddisfatto a metà, ci sono delle cose da correggere ed è su questo che mi soffermo, più che sulle cose buone».

Cambi azzeccati

Palestra, Borrelli e Felici: tre dei quattro giocatori entrati nell’azione del 2-0 (l’altro è il fondamentale contributo di Adopo) sono dei subentrati. Scelte a gara in corso che Pisacane ha valutato durante il match, trovando il momento giusto per inserire gli elementi freschi. Soprattutto Felici, che fino a due settimane fa doveva andare via (è saltato all’ultimo il passaggio al Venezia) e ora si è ritrovato protagonista. «Ci può dare quelle soluzioni a partita in corso che ha solo Luvumbo», fa notare l’allenatore. «Abbiamo delle frecce nell'arco, abbiamo letto che il suo inserimento potesse darci anche la possibilità di coprire bene il campo». È invece partito dal 1’ Belotti, non al 100% ma che «si è integrato alla grande ed è un ragazzo sano che vuole rilanciarsi, spero per lui che quanto prima possa arrivare la gioia del gol». E lo stesso discorso può valere per Gaetano, di nuovo titolare dopo l’operazione al ginocchio: «Sono soddisfatto, perché quando ha la palla tra i piedi accende la luce. In fase di non possesso ora non potevo chiedergli di più».

Le preferenze

Non solo i cambi in corsa: Pisacane ha inciso anche in una fondamentale scelta di formazione, quella di Mina titolare nonostante un allenamento e il rientro in extremis dal Sud America. «È stata una scelta mia, quando ha sbagliato, se fosse arrivato il gol mi sarei preso le responsabilità. Poi era difficile far circolare la palla in queste condizioni: non è semplice giocare alle 15 a settembre». Intanto però il primo scontro diretto è andato bene. «Con Fiorentina e Napoli era facile trovare motivazioni, questa era la classica buccia di banana su cui scivolare. Un atteggiamento che voglio venga eliminato subito: a volte bisogna essere meno belli ma andare subito a cercare la profondità». Magari già a Lecce, per lui sfida da ex, dove il Cagliari cercherà continuità.

