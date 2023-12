Ci sono centomila euro per rifare i campi da tennis 

Buone notizie per gli amanti del tennis. Il Comune ha destinato 100 mila euro di fondi regionali per il ripristino completo dei due campi esterni in cemento, ormai logorati, e per il rifacimento di parte della recinzione esterna. Il Tennis club invece interverrà con fondi propri per realizzare una serie di migliorie tra cui la creazione di una barriera nel campo coperto, in modo da proteggere il fondo dall’allagamento nei giorni di pioggia, e la nuova pavimentazione.

L’intera struttura è stata totalmente rivoluzionata da quando, circa dieci anni fa, è stata presa in gestione dai soci del Tennis Club. In breve tempo si è passati da una situazione di degrado e abbandono ad un impianto funzionale. Merito di alcuni finanziamenti pubblici, certo, ma questi risultati sarebbero stati impossibili senza l’impegno, fisico ed economico, dimostrato dai soci. La società oggi è in forte crescita e guarda al futuro con ottimismo.

«Dopo i lavori nella palestra delle scuole ci concentreremo sui campi da tennis - commenta la sindaca Monica Cadeddu - saranno interventi utili a renderli più efficienti e fruibili sia per chi pratica a livello amatoriale che agonistico. In paese abbiamo diverse strutture da riqualificare, una ad una interverremo su tutte».

