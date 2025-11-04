VaiOnline
Villasimius.
05 novembre 2025 alle 00:16

Ci sono ancora turisti, l’area sfalci resta aperta 

Il centro di raccolta per gli sfalci – realizzato dal Comune di Villasimius in via eccezionale in un’area distaccata dall’ecocentro – funziona bene e allora ecco che resterà aperto almeno sino al 31 dicembre anche perché ci sono ancora molti turisti. Lo ha stabilito con un’ordinanza il sindaco Gianluca Dessì dal momento che l’area, fra le altre cose «ha contribuito al miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata, ha permesso il conferimento d’estate delle grosse produzioni di sfalci da parte dei cittadini e degli addetti ai lavori e ha scongiurato l’abbandono dei rifiuti nel territorio comunale».

L’area si trova in località Sa Suergia (via Madrid) ed è stata istituita per la prima volta nel giugno del 2024 proprio per risolvere il problema del grande conferimento di sfalci e ramaglie in particolare durante la stagione estiva. (g. a.)

