Ci sono anche Luvumbo e Makoumbou 

Dei giocatori del Cagliari andati a giocare in nazionale durante la sosta sono tornati in otto, con quattro (Luvumbo, Makoumbou, Marin e Sherri) che ieri hanno ripreso gli allenamenti agli ordini di Davide Nicola. Per Gianluca Lapadula e Kingstone Mutandwa l’appuntamento è invece posticipato a oggi, con soli due giorni per arrivare pronti a Cagliari-Napoli. Il primo ha avuto un lungo viaggio intercontinentale dal Sud America, visto che col Perù aveva giocato in Ecuador e da lì - tramite scali - è partito direzione Cagliari.

I protagonisti

Erano undici in tutto i convocati, scesi a dieci con la cessione durante la sosta del greco Hatzidiakos e ridotti ulteriormente a otto per i rientri anticipati di Mina (squalificato in Colombia-Argentina dopo il giallo nei 45 minuti giocati contro il Perù) e Prati (0’ per infortunio). Sosta molto positiva per Marin, in gol in entrambe le affermazioni della Romania su Kosovo e Lituania. Lapadula il secondo che ha giocato di più, 171’ dietro ai 176’ di Marin ma senza vincere. Due successi e 155’ con la Slovacchia per Obert, una vittoria e una sconfitta con 81’ per Makoumbou col Congo, appena 42’ per Luvumbo e 15’ per Kingstone. Per Sherri e Wieteska 0’ con Albania e Polonia. (r.sp.)

