«Ci sono altri 700mila euro per i lavori nella piscina comunale» 

Il Comune, grazie al bando ministeriale “Sport e periferie", si è aggiudicato 700.000 euro che sommandosi ai 400.000 euro di un precedente bando e ai 200.000 euro di confinanziamento comunale, rendono la riapertura della piscina un sogno finalmente realizzabile.

L’impianto era chiuso ormai da diverso tempo e si erano quasi perse le speranze. L’amministrazione da tempo stava cercando di recuperare i fondi non solo per riaprire ma per rendere la sua gestione competitiva e concorrenziale per ogni potenziale soggetto interessato. Per il sindaco Pietro Morittu «a dispetto di ogni passata polemica oggi si dimostra la serietà del nostro lavoro. Le amministrazioni responsabili si esprimono con i fatti e oggi poniamo le basi per un rilancio totale della piscina». L’Assessore ai lavori pubblici Manolo Mureddu non perde tempo: «appena saputo del nuovo finanziamento abbiamo immediatamente convocato un vertice per ragionare sulle azioni che ci permetteranno un veloce ed efficace utilizzo fondi». L’assessora allo sport Giorgia Meli, infine: «è un giorno storico per lo sport cittadino. Il tanto auspicato risultato di riaprire la piscina dopo mesi di attesa è davvero a portata di mano».

RIPRODUZIONE RISERVATA