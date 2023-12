«Ci sono 1450 pazienti senza medico: è crisi sanitaria»  

I guai sono iniziati lo stesso giorno in cui il medico di base è andato in pensione, il 1° dicembre: 1450 pazienti sono rimasti in un attimo senza il loro storico sanitario, Elia Casanova, stimatissimo da tutti. Ora i suoi utenti sono allo sbando: l’unica possibilità è quella di rivolgersi alla guardia medica. Altri sono stati invitati a rivolgersi addirittura ad un medico di Burcei. Una pensionata di 90 anni, Nunziata Perra, dice che «il medico veniva a casa a curarmi. Ho una lastra che ho fatto da tempo. Ma chi mi fa le prescrizioni?».

Nuccio Floris, ex bancario, aggiunge che «la situazione diventa sempre più difficile. C’è gente allettata, senza l’assistenza che il medico di base garantiva. Siamo preoccupati soprattutto perché nessuno ci sa dire quando e come il problema sarà superato. Si va con i bandi. Il primo è andato deserto. Eppure Sinnai è a pochi chilometri da Cagliari».

La Asl non sta a guardare, ha promosso un secondo bando sperando nel miracolo. Il sindaco Tarcisio Anedda sostiene che «il problema viene seguito tutti i giorni: 1450 pazienti senza il medico di base sono una enormità. Una crisi sanitaria che preoccupa».Giosuè Serreli è sbalordito: «Non so che dire, siamo di fronte ad una realtà sconcertante».

Ugo Storelli, direttore del distretto, spiega «che il problema è seguito: il primo bando per le assunzioni provvisorie è andato deserto. Attendiamo l'esito del secondo. Nel frattempo attendiamo anche la disponibilità dei medici del distretto di portare a 1800 il numero degli assistiti in attesa del titolare che potrebbe essere designato entro il mese di febbraio». (r. s.)

