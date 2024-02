Ci sono 130 mila euro del Pnrr per riqualificare la palestra 

Sarà la Siel Impianti di Cagliari ad eseguire i lavori di riqualificazione della palestra della scuola primaria di Dolianova. L’impresa si è aggiudicata l’appalto da 130 mila euro finanziato con i fondi del Pnrr destinati alle infrastrutture per lo sport nelle scuole. Prevista la sostituzione degli infissi esterni, l’adeguamento dell’edificio alle norme antisismiche e l’installazione di un impianto solare-termico per l’acqua calda. Alcuni mesi fa nella palestra è stata sostituita una parte degli infissi esterni. Il nuovo progetto prevede l’installazione di nuove porte e finestre nell’ala della palestra ancora dotata dei serramenti originari in alluminio a vetro singolo. I nuovi infissi in pvc e i pannelli solari di ultima generazione garantiranno alla scuola un importante risparmio sulle forniture di energia elettrica. La ditta vincitrice avrà sessanta giorni di tempo per concludere le opere dalla data di consegna dei lavori.

La palestra, oltre che dagli alunni dell’istituto comprensivo, è utilizzata in orario extrascolastico anche da alcune società sportive di basket e pallavolo per l’attività agonistica. La riqualificazione dello stabile è un altro tassello che si inserisce in un progetto più ampio di sostenibilità ambientale che riguarda gli immobili comunali (scuole e municipio). Con un project financing da 1,8 milioni di euro sottoscritto dal Comune e la società City Gren Light è in fase di realizzazione una microrete di distribuzione di energia autoprodotta.

