«Ci siamo rivolti a tutti i giovani» 

Tre appuntamenti, tutti con il pienone e sempre nuovi relatori. «Si è concluso con oltre 300 presenze il ciclo di formazione politica promosso dai Riformatori sardi». Ad annunciarlo in una nota, Umberto Ticca, neoconsigliere regionale e responsabile della Scuola dei liberal democratici.

Le tre lezioni, che si sono tenute in altrettante settimane di aprile nello stabilimento Il Lido di Cagliari, hanno avuto come titolo “Alla guida della città: progetto e comunicazione”. La formazione era infatti «rivolta principalmente ai futuri amministratori locali e per questo inserita nella nostra Scuola».

Ticca e i Riformatori spiegano: «Ci siamo rivolti ai giovani, a chi la politica la pratica e a chi si affaccia per la prima volta a questo mondo animato dalla volontà di conoscere meglio le buone pratiche dei Comuni e i meccanismi che li governano». Il ciclo di lezioni aveva l’obiettivo di «fornire strumenti e spunti di riflessione utili e necessari», ha sottolineato Ticca.

L’attività didattica è stata pensata e organizzata «partendo dalla necessità di poter contare su una offerta formativa specifica che fosse guida e strumento per la futura classe politica e dirigente». Un obiettivo a cui i Riformatori hanno voluto raggiungere «anche nel 2024, puntato su un corso di alta qualità che ha visto susseguirsi, nelle tre giornate di aprile, comunicatori e tecnici».

Tre le sessioni tematiche individuate: i cambiamenti in corso e gli scenari di sviluppo per la Sardegna fino alla necessità di una visione futura (primo appuntamento); il nuovo sviluppo delle città e la connessione tra spazio e città (seconda e terza giornata). Hanno aperto il ciclo, Luca Poma, professore in Reputation management; Fabrizio Leoni, docente di Progettazione architettonica e urbana al Politecnico di Milano; Sergio Zuncheddu, imprenditore, editore del Gruppo L'Unione Sarda. Il 13 aprile c’erano Andrea Camaiora, comunicatore politico; l’avvocato Giulio Steri; Paolo Sanjust, docente di architettura. Sessione chiusa da Daniele Chieffi, saggista e docente universitario, insieme ai professori di Ingegneria e Architettura nell’ateneo di Cagliari, Ivan Blecic e Carlo Atzeni.

