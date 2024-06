«Ci siamo fatti conoscere, guardiamo al futuro» 

È sorridente Claudia Ortu, candidata sindaca della lista Cagliari Popolare (ha preso l’1,02%, 153 voti), che insieme ai fedelissimi ieri ha seguito lo spoglio dal rifugio dei movimenti cagliaritani, Su Tzirculu di via Molise. «Siamo contenti di aver portato all’interno del dibattito politico temi che mancavano da troppo tempo», spiega, ricordando che a fare la differenza è sempre l’impostazione ideale e ideologica.

«Non possiamo non essere contenti del lavoro che abbiamo fatto. Ci siamo fatti conoscere da tante persone e lo abbiamo fatto senza venire meno alla nostra natura, alla nostra impostazione anticapitalista», prosegue Ortu. «Siamo stati fedeli a noi stesse e a noi stessi, quindi per noi questa è una grande vittoria ed è un modo per costruire per il futuro. A noi serviva questo volano per farci conoscere e magari attirare più persone a fare politica e a militare insieme a noi».

Riflette sul fenomeno dell’astensionismo. «Per quanto Cagliari sia un po’ migliorata rispetto alle scorse elezioni, fa paura che le persone non vadano a votare. È anche vero che non le si possono coinvolgere solo a ridosso delle elezioni: è importante, fondamentale, essere sempre presenti». C’è inoltre un dato al quale si guarda con affetto. «All’ospedale Santissima Trinità, dove hanno votato 12 persone, abbiamo preso un voto. Per noi è molto importante, ogni singolo voto lo è. Ma è anche la preferenza espressa da una persona che sicuramente non sapeva chi fossimo e grazie ai giornali e alla televisione ci ha conosciuto e ha visto in noi un minimo di prospettiva e speranza futura». (fr. me.)

