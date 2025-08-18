«Ci si può divertire anche senza alcol» 

Supporto allo studio, momenti di svago e attività educative, con particolare attenzione al comportamento verso gli altri. Il centro “Attivamente” di Sestu prova a diventare un modello da seguire. Nato come sperimentazione, oggi è una realtà consolidata che, grazie alla supervisione di specialisti e all’attenzione al benessere psicologico individuale, si sta trasformando in un punto di riferimento per i giovani e le famiglie. Le richieste di informazioni sulla gestione arrivano ormai anche da altri comuni. Il progetto è gestito da Ifos in collaborazione con l’Ufficio Minori del Comune di e si avvale della presenza di tre psicologi.

Gestire la vita sociale

Conta già oltre 200 iscrizioni di ragazzi fino ai 14 anni, con una media di 50 giovani presenti a ogni apertura. «Accompagnare i ragazzi a comprendere e gestire le dinamiche della vita sociale è fondamentale per prevenire situazioni di rischio e promuovere il benessere», spiega Luca Pisano, psicologo psicoterapeuta e direttore del Master in Criminologia di Ifos. «Il centro ha riscosso grande successo, non solo tra i ragazzi ma anche tra i genitori». Da settembre partirà un nuovo progetto, dal titolo significativo: “Esco ma penso”. L’iniziativa è rivolta a studenti delle scuole medie, famiglie e insegnanti e affronta i rischi connessi alle uscite serali, come l’abuso di alcol, il consumo di droghe e la partecipazione a risse. «Non vogliamo dare divieti, ma strumenti», sottolinea Pisano.

Divertimento sano

«Trasmettiamo l’idea che esista un divertimento sano, che esclude alcool, rissa e violenza. Sestu è il primo comune a sostenere questa innovativa coprogettazione». L’impatto del centro è confermato anche dalle famiglie. «Mia figlia frequenta Attivamente dall’inverno scorso e ci va sempre con entusiasmo», racconta Marianna Tibosini, mamma di una giovane di 13 anni. «Videogiochi, biliardino e aiuto compiti sono proposte studiate sui bisogni dei giovani. Se dovessi dare un voto da 1 a 10, darei sicuramente 12 - afferma entusiasta - anche per il grande ascolto e la considerazione che riceviamo dagli educatori». Soddisfatta la sindaca di Sestu, Paola Secci, insieme all’assessore alle politiche sociali Mario Serrau: «È un progetto fortemente voluto e frutto di collaborazioni importanti con Ifos. I ragazzi trovano uno spazio sicuro dove divertirsi e socializzare sotto la guida di professionisti». Tra le attività più apprezzate spiccano quelle motorie di gruppo e gli egames. «Giocare sotto la supervisione di esperti», conclude Serrau, «aiuta i giovani a gestire la frustrazione, a non esagerare con le ore di gioco e soprattutto a divertirsi responsabilmente».

