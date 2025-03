«Ci sentiamo insicuri, ma viviamo in un luogo pacifico» 

Città più sicure ma anche più consapevoli con un progetto promosso dall’Acli regionale. La nascita, battezzata ieri con un convegno in Fondazione di Sardegna, dell’Osservatorio sulle Politiche della Sicurezza e Prevenzione della Criminalità vuole servirsi della scienza per raccogliere dati puntuali sui pericoli reali e percepiti. «A Sassari - riferisce Marco Calaresu, docente universitario e Responsabile scientifico dell'Osservatorio- come nel resto dell’isola ci si sente sempre più insicuri quando invece parliamo di una delle terre più pacifiche d’Italia». Ricongiungere questo scollamento tra dato di realtà e sensazione è una delle missioni di Opolis. «Si tratta di uno strumento- interviene Giuseppe Fresu, vicepresidente Acli della Sardegna- a servizio delle Acli e delle istituzioni che intende avere un impatto oggettivo sull’argomento. Le politiche sulla sicurezza non devono essere calate dall’alto ma sorgere dal basso». Sul punto è intervenuto il sindaco Giuseppe Mascia riferendosi alla realtà sassarese: «Un luogo percepito, a torto o ragione, come non sicuro, non è frequentato ed è destinato ad essere abbandonato». Tra sei mesi i primi esiti grazie al team di data analyst e ricercatori con competenze sociali diretto da Vania Statzu, direttrice scientifica di Iares.