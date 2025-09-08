«Ci sentiamo dei miracolati. Saremmo potuti morire, in un attimo». Uno dei dipendenti del ristorante Sartoria del Gusto, scampato all’esplosione di domenica scorsa, insieme ai suoi colleghi, sa bene di essere vivo per un soffio. Per lui una manciata di secondi ha fatto la differenza tra la vita e la morte: era fuori a fumare una sigaretta quando il ristorante è saltato in aria, forse per una fuga di gas. La stessa fortuna è toccata agli altri sei lavoratori, tra camerieri, cuochi e lavapiatti, tutti sani e salvi. L’incidente intorno alle 19, nel locale di via Duomo. A esplodere è stata la cucina, mentre in sala non c’era ancora nessuno. «Avevamo appena finito di cenare insieme, – riferiscono i dipendenti – come nostra abitudine prima di iniziare il turno. Siamo usciti in strada per una sigaretta e due chiacchiere». Poi il boato e lo spostamento d’aria che ha spaccato gli infissi e scaraventato tutti per terra. C’erano anche due passanti, una signora con la sua bimba, ferite dalle schegge di vetro. Infine il fuoco. I danni sono ingenti: il ristorante che di recente aveva cambiato gestione è praticamente distrutto.

Le indagini

I vigili del fuoco, su disposizione del Pm Ermanno Cattaneo, hanno circoscritto con il nastro bianco e rosso il locale di via Duomo, mentre gli uomini del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro hanno posto sotto sequestro le attrezzature, o quello che ne è rimasto. L’inchiesta della Procura di Sassari dovrà stabilire le esatte cause della violenta deflagrazione che ha devastato il ristorante, poco prima dell’ora di punta, senza escludere alcuno scenario, nemmeno l’ipotesi che si sia trattato di un atto doloso. Cinque le persone lievemente ferite, per le schegge di vetro partite come proiettili, o ustionate a causa dell’incendio divampato a seguito dello scoppio. Tutte sono state soccorse dal 118. Niente rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere se il ristorante fosse stato pieno di avventori. Sul posto, domenica, sono intervenuti anche vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. La palazzina è stata fatta evacuare e i pompieri hanno dovuto operare fino a tarda sera per le ispezioni e la bonifica. Le bombole del gas sono state portate all’esterno del locale, refrigerate e messe in sicurezza.

La sicurezza

L’episodio ha aperto inevitabilmente una riflessione sul tema della sicurezza nei pubblici esercizi. Sarà ora l’inchiesta avviata dalle autorità competenti a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e a verificare se gli impianti fossero regolarmente certificati e conformi alle normative vigenti.

Sul tema della sicurezza interviene anche il presidente del Comitato del centro storico, Gavino Scala, che abita a pochi passi dal locale devastato dall’esplosione. «Molti esercizi aprono solo nella stagione estiva e restano chiusi per diversi mesi – osserva – e ci si chiede se, al momento della riapertura, vengano effettuati i necessari controlli sugli impianti».

