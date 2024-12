Ci sarà uno spazio riservato per i fiorai del cimitero 

Prenderanno il via fra pochi giorni, i nuovi lavori nel cimitero di Iglesias.

Fra le novità più importanti, la realizzazione del nuovo ingresso nella via Cappuccini, con un’ampia area riservata al parcheggio e degli spazi adeguati e organizzati riservati ai fiorai che, negli ultimi anni, sono stati al centro di forti polemiche proprio per il problema degli spazi a loro assegnati.

La prima parte dei lavori è già stata conclusa ed era inerente l' ampliamento del cimitero, lato via Falcone e via Borsellino, e la costruzione di 169 loculi. La seconda parte è dedicata, invece, al nuovo ingresso e ai nuovi spazi per i fiorai, che saranno dotati di servizio idrico ed elettrico. Un progetto importante, come ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici, Alberto Cacciarru: «Abbiamo cercato di fare un buon lavoro che potesse andare incontro alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. – ha spiegato – Il nuovo ingresso nella via Cappuccini, sarà un’opera più funzionale e moderna, con un ampio parcheggio per le auto, area verde con la sistemazione delle aiuole, e degli spazi adeguati alle esigenze dei fiorai con servizio idrico ed elettrico a disposizione. L' ampliamento del cimitero verso la zona di Col di Lana - ha concluso l’assessore - permette di avere una struttura più funzionale, e di risolvere diverse difficoltà. Tempo addietro, infatti, i fiorai erano stati al centro di una polemica per le aree a loro riservate. Con il nuovo progetto, le polemiche dovrebbero appianarsi.