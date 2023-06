Ci sarà un solo prete in quattro parrocchie 

Macomer saluta Padre Mario Pesenti. Non ci sarà nessun sostituto, ma a partire da subito un solo parroco per tutte e quattro le chiese. Lo ha comunicato il vescovo, Mauro Maria Morfino durante la cerimonia di addio a Padre Mario Pesenti, che lascia Macomer e le parrocchie di San Francesco e la Santa Famiglia di Nazareth, dopo sette anni, per andare a dirigere due centri giovanili in Sicilia e in Calabria. Nelle due parrocchie padre Mario è stato salutato dai parrocchiani in due distinte cerimonie, che ha visto la partecipazione di centinaia di fedeli, quindi di Teresa Bucciarelli, in fascia tricolore, quale rappresentante dell'amministrazione comunale. Sabato nella chiesa della Santa Famiglia e ieri in quella di San Francesco, padre Mario, visibilmente commosso, ha celebrato la Messa, quindi salutato i fedeli, che lo hanno accolto e sostenuto in questi sette anni. Toccante l'intervento di Francesco Mossa, del consiglio pastorale, che ha elencato quanto padre Mario ha fatto in questi anni. Nessun altro sacerdote arriverà al suo posto, ma tutte le quattro parrocchie saranno gestite, aspettando nuove vocazioni, dall'attuale parroco di San Pantaleo e della Madonna Missionaria, padre Andrea Rossi, assieme al vice parroco, don Marco Saurra e il diacono don Leonardo Arca, che presto diventerà sacerdote. «Nella nostra diocesi – ha riferito il vescovo – ci sono 61 parrocchie e solo 32 sacerdoti. Per questo cerchiamo di far quadrare il tutto, affidando le quattro parrocchie di Macomer a un solo parroco, con la collaborazione di un vice parroco e un diacono. Questo almeno per ora». I preti però sono necessari per la vita della Chiesa. Il vescovo ha voluto sottolineare la mancanza di vocazioni e ha invitato i giovani a mettersi al servizio della Chiesa. (f. o.)

