Ci sarà l’Iran al festival del folklore Ballus 

Uta è pronta a ospitare migliaia di persone in occasione della ventiquattresima edizione di “Ballus, Festival Internazionale del Folklore”. L’appuntamento è in programma da mercoledì 29 luglio a sabato primo agosto.

Il giorno di esordio si terrà la Gran parata del folklore, una festa del carnevale tradizionale sardo con la partecipazione dei gruppi folk isolani. Il 31 spazio alla consegna del Premio “Tziu Adamu Billai” a Maria Luisa Congiu, in ricordo dello storico suonatore di Uta. «Tra le cose più importanti», spiega il sindaco Paolo Angioni (che assieme all’assessore allo Spettacolo Paride Billai e al presidente Pro Loco Romano Massa ha incontrato Franco Cuccureddu, assessore regionale al Turismo, per la presentazione del programma ), «ci sarà la presenza di uno stato come l’Iran: in questo momento è un messaggio molto importante sulla situazione internazionale attuale».

Ma «ci saranno tanti appuntamenti e anche una giornata in più rispetto allo scorso anno», aggiunge il primo cittadino, «l’amministrazione cittadina appoggerà sempre questi eventi nel paese».

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