Ci sarà anche Selargius 

Alzi la mano chi l’avrebbe detto soltanto due mesi e mezzo fa. Dopo tre giornate del campionato di Serie A2 Femminile, la casella delle vittorie della Techfind Selargius era ancora intonsa, e la squadra navigava nei bassifondi della classifica.

La partenza in salita, però, non ha spaventato nessuno dalle parti di viale Vienna. Senza smarrire mai pazienza e fiducia, la squadra di Righi si è pian piano messa in moto, e con una rincorsa a perdifiato fatta di 9 vittorie in 10 giornate, ha concluso il girone d’andata al quarto posto centrando l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Un traguardo straordinario, perché mai raggiunto prima nei 48 anni di storia del club selargino. Ma non chiamatelo miracolo: «Non lo avevamo dichiarato per ragioni di scaramanzia, ma si trattava del primo obiettivo stagionale», ammette il patron Marco Mura, «fin dall’estate ritenevamo di avere un organico attrezzato per raggiungere questa qualificazione. Siamo felici: il merito è di tutta la società, nessuno escluso».

L’avventura in Coppa

La kermesse tricolore si disputerà con tutta probabilità a Roseto degli Abruzzi dall’8 al 10 marzo. E nel primo turno la Techfind sarà chiamata ad affrontare proprio le padrone di casa, dominatrici del Girone B. «Non partiamo battuti», mette in chiaro Mura, «e sbaglia chi pensa che ci presenteremo con lo spirito della gita premio. La squadra sta facendo bene e se la giocherà a testa alta». Sabato, a Tortona, inizierà anche il girone di ritorno di ritorno della regular season. Il San Salvatore non si sente intruso tra le big e vuole restare in alto: «Sarà dura», dice, «d’ora in avanti le avversarie ci aspetteranno al varco. Ci sentiamo comunque pronti alla sfida, sperando di avere finalmente tutto il roster a disposizione».

Futuro e ambizioni

Pensare a un salto in A1, al momento, sarebbe come minimo azzardato. La Techfind, però, non intende nascondersi: «Sogniamo in grande, ma senza esagerare», sottolinea, «al momento per noi sarebbe impossibile affrontare una categoria superiore, prima di tutto per la carenza di strutture. Ma cercheremo, nel tempo, di colmare anche questa lacuna. Non ci poniamo limiti».

Il club giallonero ha fieramente mantenuto l’atmosfera familiare creata dai suoi fondatori, a cominciare da Gabriele Cinus. Col tempo, però, ha saputo strutturarsi fino a diventare una realtà riconosciuta a livello nazionale: «Abbiamo andare avanti un passo alla volta», conclude, «proprio nei giorni scorsi abbiamo tesserato un’atleta argentina classe 2007: il reclutamento dei giovani prospetti a livello internazionale è il prossimo step».



