Ci sarà anche il ministro Abodi al Talk sullo sport all’Università 

Ci sarà anche il ministro per lo Sport e i Giovani Abodi al talk istituzionale dal titolo “Sport, crescita e sviluppo” in programma domani dalle 11 presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari, in via Università 32. Con lui il presidente del Cagliari Giulini, il presidente della Federazione tennis e padel Binaghi e il presidente del Gruppo Unipol Cimbri.

L’iniziativa è del Cagliari in occasione del "Trofeo Gigi Riva”. «È stata inserita in una giornata interamente dedicata alla memoria di una figura che ha segnato in profondità l’identità della Sardegna, del calcio italiano e della sua gente», si legge nella nota, «e si propone come un momento di riflessione sullo sport, motore di sviluppo sostenibile, innovazione infrastrutturale e identità territoriale». Obiettivo: «Aprire un confronto autorevole e ispirato sulla trasformazione dello sport italiano, alla luce delle sfide globali e delle opportunità legate a visione strategica, capitale umano e infrastrutture». dell’incontro: “Sport e finanza nel panorama italiano”, “Sostenibilità economica e partenariati pubblico-privati”, “Nuove infrastrutture e impatto sullo sviluppo urbano”, “Ruolo delle federazioni nell’innovazione del modello sportivo”. In apertura i saluti di Mola (Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari), Comandini (Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna) e Gravina (presidente della Figc).

