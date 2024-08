Ci sarà anche Giorgio Basoli in gara a Dualchi 

Il circuito cittadino “Comune di Dualchi” è la novità dell’estate motoristica sarda. Il 31 agosto e il 1º settembre il karting sbarcherà nel comune del Marghine per un appuntamento speciale, nato per promuovere la disciplina e aperto alle categorie Mini Gr3, Ok-n, Ok-n Junior e Over, Kzn e Kz2. La manifestazione, organizzata da Gt Shardana Motorsport in collaborazione col Comune di Dualchi, vedrà i piloti misurarsi con un percorso di oltre 660 metri che toccherà piazza San Leonardo, destinata a ospitare anche le premiazioni, via Sicilia, via Campania e via Ercas. Sabato si svolgeranno le libere non ufficiali, domenica le libere, le qualifiche e la finale. Grazie a una collaborazione con Avis, l’organizzazione ha già promosso una giornata dedicata alla donazione del sangue e i trentadue donatori che hanno aderito all’iniziativa, hanno ricevuto in dono la tessera Aci.

Estate di test

Al via della gara di Dualchi ci sarà anche il cagliaritano Giorgio Basoli, fresco campione regionale della classe regina Kn2 e impegnato anche nel Campionato Italiano Aci Sport. Per il sedicenne sarà un ulteriore test oltre a quelli già in programma in queste settimane per arrivare pronto al prossimo appuntamento tricolore, che il 20/22 settembre lo vedrà di scena al South Garda Karting di Lonato. Dopo alcuni risultati interessanti, tra cui il podio U18 e l’ottavo posto assoluto a La Conca, Basoli ha avuto un weekend più complicato a Sarno, dove si è classificato 20º e 24º. «Nonostante tutto, sono abbastanza soddisfatto del nostro potenziale, anche a Sarno in gara ho avuto un passo che mi avrebbe permesso di stare nei primi 10», ha sottolineato Basoli, «sono consapevole di avere ancora tanto da imparare, ma anche di avere significativi margini di miglioramento, soprattutto in qualifica. Riuscire a conquistare una buona posizione in griglia mi consentirebbe di evitare quelle accese bagarre che spesso si verificano nelle retrovie. Ci tengo a ringraziare la Jesolo-Technology-Kart per il supporto alla mia crescita agonistica». (red. spo.)

RIPRODUZIONE RISERVATA