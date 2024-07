«Ci salveremo coi giovani» 

L’Atletico Cagliari riparte dal proprio quartiere cagliaritano, La Palma, dal nuovo tecnico Antonio Madau e dalla tradizione di casa: i giovani. «E anche nel campionato che comincerà a settembre, l’obiettivo non cambierà: la salvezza. Poi, se arrivasse qualcos’altro tanto meglio» sottolinea Aldo Bruni, il responsabile del settore agonistico della gloriosa società calcistica che, pochi mesi fa, ha conquistato la permanenza della categoria con tre giornate di anticipo.

Gli impianti

In questo 2024-2025 che va a iniziare il club non cambia la prospettiva (confermarci e possibilmente crescere) e spera di dare una svolta all’impianto di gioco realizzando il fondo in erba sintetica e implementando le tribune per concedere più spazio al pubblico. «Tutto a nostre spese ovviamente», spiega Bruni, «noi in parte ci tassiamo e in parte cerchiamo amici sponsor. Parecchie incombenze sono in carico a pensionati. Come me. Sopperiamo ad alcune carenze grazie alla passione. Siamo una ventina di dirigenti. Certo, se qualcuno volesse darci una mano sarebbe il benvenuto». Il desiderio «è crescere, migliorando l’impianto. Il nostro al momento non è sufficiente. Le richieste sono state già presentate: siamo in attesa di avere le autorizzazioni». Anche perché «il campo in terra battuta è un’ottima scuola, ma ci si deve rapportare ai tempi. I bambini che tornano a casa pieni di fango alla lunga diventano un problema per le famiglie». E poi adeguare le strutture sarebbe utile per l’intero quartiere: «Le metteremmo a disposizione delle scuole, magari. La volontà c’è». Ma la burocrazia ha tempi lunghi.

La squadra

Intanto si lavora sulla squadra che verrà. «La costruzione procede bene. Già un anno fa abbiamo rivoluzionato tutto basandoci molto sul settore giovanile, col passaggio di molti Juniores in prima squadra. E abbiamo raggiunto l’obiettivo, cioè la salvezza, anche grazie agli stimoli portati dal tecnico Bebo Antinori. Quest’anno abbiamo la stessa intenzione, confermando il gruppo originario con qualche cambiamento. Poi tutto quel che verrà in più, andrà bene». Riguardo ai nuovi arrivi, «ne stiamo parlando». La società cerca «un difensore, un centrocampista e un attaccante. Ma ci basiamo molto sui ragazzi, cui aggiungere qualche rinforzo. Il tecnico sarà Antonio Madau, che proseguirà il lavoro avviato da Antinori. Entrambi hanno la stessa mentalità e non a caso sono amici». Il raduno è in programma «a fine agosto, dipende dall’avvio del campionato». Per allora, la squadra sarà pronta.

