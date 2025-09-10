«Ci rubano le nostre maschere» 

È grande il malumore di Mamoiada e Ottana attorno alla contraffazione delle maschere identitarie dei Mamuthones e Issohadores e così dei Boes e Merdules.Alla vendita fra bancarelle e negozi gestiti da esercenti extracomunitari e sardi, si aggiunge il disappunto verso il main stream. A far discutere, la puntata di Affari Tuoi su Rai 1, della serata di martedì, in cui il conduttore Stefano De Martino e la spalla Thanat Pagliani, hanno promosso i mamuthones con una maschera replica.

“Una riproduzione” - ha chiarito Pagliani davanti allo schermo, ma ciò non è bastato a frenare la rabbia di artigiani, amministratori e associazioni mamoiadine: «Da anni ci battiamo per la difesa delle nostre maschere ma le istituzioni ci hanno lasciato soli - dice l’artigiano mamoiadino Andrea Mameli -. I contraffattori agiscono indisturbati perché manca un disciplinare stringente che è importante arrivi presto. Il nostro laboratorio è tutelato con un marchio registrato ma ciò non basta».

Rabbia diffusa

Anche Nicola Dessolis, del laboratorio Lumeras non usa mezzi termini: «La misura è ormai colma. La Regione deve tutelare le nostre maschere da frodi e usi impropri».Sulla stessa linea Andrea Canneddu Presidente della Pro Loco: «Se la Rai avesse voluto valorizzare i Mamuthones e così le nostre maschere autentiche, poteva contattarci. Sarebbe stato un onore donare delle maschere e attrezzarci per promuoverle nei dovuti modi. Quella di martedì è la punta dell’iceberg di un problema senza fine. Serve una soluzione immediata».Non ci sta nemmeno Pino Ladu, assessore comunale alla Cultura: «Quello della Rai? Uno scivolone - sorride l’esponente della giunta Barone - contiamo entro l’anno di arrivare a un’estensione della denominazione igp. Inoltre è imminente il disciplinare a sostegno di artigiani a produzioni locali».La rabbia è diffusa, la Barbagia ha la sensazione di essere derubati di un’identità.

Anche Ottana insorge

Fabrizio Puggioni, vicepresidente dell’Associazione Boes e Merdules non usa mezzi termini: «I primi nemici sono in casa. Abbiamo perso il conto dei negozi dell'artigianato che vendono prodotti copia».Così, il sindaco Franco Saba: «Siamo pronti ad unire le forze con gli amici di Mamoiada per trovare una soluzione alle contraffazioni e alla continua confusione che si fa con le nostre maschere non distinguendole».Saba detta la strategia difensiva: «Deteniamo una marchio doc ma non basta, per questo stiamo pensando di dotare i nostri artigiani di un marchio del luogo».

