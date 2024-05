Ci riprovano Errani-Paolini 

Roma. Sara e Jasmine, tocca a voi. Oggi, non prima delle 13.30, Errani e Paolini si giocheranno il titolo del doppio femminile degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis. Dall'altra parte della rete ci saranno Coco Gauff ed Erin Routliffe. Dal 2012 una coppia italiana non vince al Foro, e con Roberta Vinci c'era proprio Errani, mentre per Jasmine è la prima finale 1000 di doppio in carriera. La Race vede le due azzurre decime, mentre l'australiana è quinta, ma con la sua compagna abituale, Gabriela Dabrovski. La statunitense è la variabile del match: numero 3 del mondo in singolare, nella Race di doppio fa parte della coppia numero 35, con Jessica Pegula.

Che peccato

Non sarà finale per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sconfitti 6-2, 7-6(5) in semifinale da Marcelo Arevalo e Mate Pavic. Nel primo set, l'ecuadoreno (allenato dall'italiano Yari Bernardo e tesserato un paio di anni fa con il Tc Moneta di La Maddalena) e il croato non lasciano occasioni agli avversari, mentre nel secondo sono gli azzurri a partire forte e issarsi sul 4-2, prima di farsi rimontare 4-5 e poi cedere al tiebreak. In finale (nel match che apre il programma alle 12) anche Marcel Granollers e Horacio Zeballos, grazie 6-4, 6-4 rifilato ad Alexander Bublik e Ben Shelton.

Il tris di Iga

La regina di Roma è Iga Swiatek. La polacca numero 1 del mondo batte 6-2, 6-3 Aryna Sabalenka in un match senza storia e cala il tris sul rosso romano (dopo le vittorie nel 2021 e 2022). E oggi, non prima delle 17, il Foro Italico decreterà anche il suo re. Alexander Zverev è alla ricerca del bis (dopo la vittoria su Djokovic nel 2017 e la finale persa l'anno dopo contro Rafa Nadal), mentre per Nicolas Jarry è la prima finale in un 1000.

Torino è azzurra

Saranno Lorenzo Musetti e Francesco Passaro e a giocarsi la finale del Challenger 175 di Torino. Italtennis in gran spolvero al Piemonte Open Intesa San Paolo, con un poker servito in semifinale. Il carrarino ha battuto 7-5, 7-6 Luciano Darderi e cercherà oggi di fare ciò che non gli è riuscito a Cagliari contro Mariano Navone. Il perugino ha invece regolato 6-3, 6-2 Lorenzo Sonego, torinese doc.



RIPRODUZIONE RISERVATA