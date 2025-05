«Ci regalò il sogno della Sardegna al centro del mondo» 

«Mi ha regalato una cosa bellissima: la sensazione che la Sardegna fosse al centro del mondo». Quella che descrive Chicco Porcu, uno dei pubblicitari che pianificò la nascita e la crescita di Video on line, più che una sensazione è la descrizione esatta dell’eredità più grande che lascia Nichi Grauso. Un ecosistema, un gruppo di professionisti che si sono formati con lui e poi hanno saputo crescere e portare avanti, nelle loro aziende, quella visione. Se oggi multinazionali dell’Ict come Accenture o Amazon hanno sedi in Sardegna è grazie al quel sogno che l’imprenditore scomparso domenica a 76 anni ha saputo creare in un’Isola depressa e sempre costretta a guardare gli altri dal basso verso l’alto.

Grauso contribuì a invertire quel paradigma legato al sottosviluppo e se è vero che proprio Porcu, giovane ingegnere gestionale, tornò in Sardegna da Londra, dove lavorava, si comprende come allora tutto sembrasse possibile. «Mi fece capire che anche qui si potevano fare cose importanti», racconta.

Gli aneddoti

«Era il ‘94, l’anno della nascita di Video on line, il mezzo che avrebbe portato internet nelle case di tutti. Dovevamo lanciarlo in tutta Italia e lui voleva che realizzassimo un totem cartonato da portare in tutti i punti vendita d’Italia», racconta Porcu. «Gli dissi: “Nichi sono duemila negozi, l’operazione potrebbe costare dieci miliardi”. Lui mi rispose: “Non ti ho chiesto quanto costa, facciamola e basta”. E così fu».

«Come quell'altra volta che decise di conquistare il mondo e producemmo materiale tradotto in 18 lingue da inviare in trenta paesi, o quando decise si conquistare l’America e comprammo pagine pubblicitarie in tutti i principali giornali in vista di una importante fiera del settore che si teneva a Chicago».

«O quando ospitava a Villa Trois ministri e dignitari che arrivavano da tutto il mondo per ritirare la valigetta con il software di Video on line. Nichi era un vulcano: si svegliava la mattina con un’idea e voleva realizzarla subito».

La grande eredità

Anche Mario Mariani, venture capitalist e ceo di The Net Value, azienda che supporta le startup digitali, è nato con Video on line, dove si occupava di marketing e dove ha sviluppato competenze che poi ha messo a frutto in Tiscali, di cui è stato anche amministratore delegato. «Ho nei confronti di Nichi una riconoscenza smisurata. Se Cagliari oggi è una città associata all’alta tecnologia, se sono nate tante aziende, se io sono cresciuto come imprenditore in questo campo è grazie a lui, che è stato un inventore visionario. Se allora ci fossero stati i venture capitalist che ci sono oggi quell’avventura non sarebbe finita».

La parentesi politica

Gianni Onorato, imprenditore e suo amico da sempre, in un necrologio pubblicato sull’Unione Sarda ha scritto che è stato «ambasciatore nel mondo delle meraviglie della sua amata Isola». E ieri, con la voce rotta dalla commozione, ricordava che fu lui a convincerlo a entrare in politica nel giugno del 1997. «Si stava occupando della cartiera di Arbatax ed era nel mirino di molti. Decisi di commissionare a Datamedia un sondaggio sulla sua popolarità dal quale venne fuori che dopo l’Aga Khan era la persona più ammirata in Sardegna. Gli dissi che secondo me doveva scendere in campo per fare il presidente della Regione», racconta Onorato. «Andai a casa sua e decidemmo di chiamare Luigi Crespi, che arrivò il giorno dopo. Con lui iniziammo a pianificare le strategie elettorali mentre commissionavamo nuovi sondaggi, più precisi, da cui vennero fuori dati entusiasmanti. La discesa in campo avvenne a modo suo: si presentò a una conferenza stampa del presidente della Regione Federico Palomba, di cui era uno strenuo antagonista, sul fallimento della Marsilva e con lui ebbe un battibecco. Nichi gli disse che stava uccidendo le speranze dei sardi e Palomba lo fece cacciare. I giornali e i tg diedero molto spazio a quella notizia e lui si esaltò annunciando, poche ore dopo, la nascita di un nuovo movimento politico».

Oggi i suoi amici, e i tanti che gli sono rimasti legati, lo saluteranno per l’ultima volta alle 16 nella chiesa dei santi Giorgio e Caterina, a Cagliari.

