Ci pensa sempre Immobile 

Lazio 2

Celtic 0

Lazio (4-3-3) : Provedel, Lazzari, Patric, Gila, Marusic, Guendouzi, Rovella (34’ st Cataldi), Luis Alberto (39’ st Kamada), Felipe Anderson (16’ st Pedro), Castellanos (16’ st Immobile), Isaksen. Allenatore Sarri.

Celtic (4-3-3) : Hart, A. Johnston, Carter-Wickers, Scales, Taylor, O’Riley, McGregor, Paulo Bernardo (25’ st Oh), Forrest (15’ st M. Johnston), Furuhashi, Yang (42’ st Turnbull). Allenatore Rodgers.

Arbitro : Meler (Tur).

Reti : nel st 37’ e 40’ Immobile.

Note : ammoniti Taylor, Johnston, O’Riley, Yang, Pedro, Patric, Rovella.

Roma. «Voglio una squadra cattiva e feroce agonisticamente. La società crede nell’organico e nell’allenatore. Una volta che uno cade si deve rialzare». Parole profetiche quelle del presidente Claudio Lotito. Ieri la sua Lazio si è rialzata dopo le recenti pessime prestazioni, ha battuto il Celtic in Champions, ha ritrovato il bomber Immobile (entrato al 16’ del secondo tempo, ha segnato i due gol del successo) e scacciato la crisi qualificandosi agli ottavi di Champions grazie al successo dell’Atletico Madrid in Olanda col Feyenoord. Spagnoli primi in attesa dello scontro diretto coi biancocelesti il 13 dicembre.

Il tecnico Maurizio Sarri ha tenuto fuori dalla formazione iniziale l’attaccante per dare un segnale e un seguito a quanto aveva detto lunedì: «Bisogna resettare e non ci sono distinzioni tra vecchi e nuovi». Poi, vista l’inconcludenza in avanti di Castellanos, ha fatto entrare il centravanti e lui ha risposto da par suo.Forse alla squadra avrà fatto bene anche il ritiro prepartita imposto dalla società. In ogni caso con questo successo i biancocelesti tornano a vincere due partite di seguito in Coppa dei campioni/Champions a distanza di 22 anni dall’ultima volta: era l’ottobre 2001 e aveva sconfitto il Psv Eindhoven e il Galatasaray.

Scozzesi inconsistenti

Il Celtic, che non ha fatto molto per vincere (in Champions non ci è mai riuscito quando ha giocato in Italia), ora è fuori anche dall’Europa League (arriverà ultimo nel girone), ed è arrivato alla 15/a partita di seguito senza vincere nella massima competizione europea, primato assoluto per una squadra britannica (comprese quelle inglesi). È arrivato a 9 match senza gol nelle ultime 11 apparizioni in Champions. Numeri che testimoniano una pochezza apparsa evidente, nonostante la foga espressa nei minuti iniziali del match e la buona volontà messa in campo da elementi come Furuhashi, Oh Hyeon-gyu, al quale l’arbitro Umut Meler ha negato un rigore nel recupero dopo consulto al Var, e Carter-Vickers. Ma ai Bhoys servirebbe uno Johnston vero, come il folletto che fece impazzire Inter e Fiorentina nella Coppa dei Campioni degli anni ‘60 e non i suoi due omonimi visti in campo ieri: altra storia, e altra classe.

Due centri

Così Sarri sorride, confortato dalla discreta prova dei suoi e per aver azzeccato le sostituzioni, vedi Immobile, ma anche Pedro. Al 37’ della ripresa il primo gol: Isaksen dalla destra dell’area prova un sinistro a rientrare che, deviato, si trasforma in un assist per Immobile appostato sul secondo palo. Il raddoppio 3’ dopo: palla morbida in area ancora di Isaksen dalla destra, Scales ma perde il duello col capitano laziale che salta Carter-Vickers e infila Hart di sinistro. Ora l’imperativo è tornare a fare bene anche in campionato.

