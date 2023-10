Ci pensa sempre Diakité 

Sassari. Un gol è sicuro almeno ogni due partite. Mica male la media tenuta da Adama Diakité da quando è approdato alla Torres. Classe 1993, nato in Costa d’Avorio ma trasferitosi in Italia quando aveva appena otto anni, il centravanti dal fisico prestante è uno dei fedelissimi rossoblù e ne incarna lo spirito battagliero e di servizio ai compagni, anche quando non segna, ma intanto tra serie D e serie C sono già 31 le reti realizzate in 47 partite solo in campionato. L’ultima è servita a pareggiare contro la Spal in un match iniziato in salita.

Il centravanti sorride: «Beh, ho una bella media. Il compito dell’attaccante è far gol e sono felice di rispondere sempre presente quando c’è bisogno, anche se alcune volte qualcuno lo ha messo in discussione. Ma segnare non è la sola maniera per rendermi utile alla squadra».

Il capitano Gigi Scotto si è scusato sui social per l’espulsione contro la Spal, che ne pensa?

«Ha capito subito che aveva fatto una stupidaggine, è caduto nella provocazione. Sapevamo che lo avrebbero fatto. D’ora in poi chi verrà al Vanni Sanna cercherà di metterci in difficoltà. Chi non riuscirà a farlo col gioco lo farà con le provocazioni. Ma conosco bene Gigi, è stato solo un attimo di tensione».

È più stressante fare la lepre o inseguire la capolista?

«Noi sinceramente non sentiamo alcuna pressione, siamo all’undicesima giornata e parlare di classifica ora è superfluo. Il campionato è lungo, le prime somme le tireremo alla fine del girone di andata. Non siamo noi a dover vincere il torneo, quindi la pressione è tutta sulle altre squadre».

Quali sono i punti di forza della Torres?

«Anzitutto l’ottimo gruppo e intendo squadra, staff, società. Si è creata una piccola grande famiglia. Poi abbiamo un’ottima organizzazione di gioco, non ricordo nessuno che ci abbia messo sotto. E abbiamo pure giocatori importantissimi che fanno la differenza».

Le forti vi affrontano a viso aperto perché devono recuperare, le altre si chiudono. Sarà sempre così?

«Sì, ma se qualcuno ci avesse detto a inizio stagione che una grande come la Spal sarebbe venuta per mettere un pullman davanti alla nostra porta non ci avrebbe creduto nessuno. All’inizio tutte spavalde, ora c’è chi festeggia un pareggio al Vanni Sanna come una vittoria. Questo significa che stiamo facendo qualcosa di grande, ormai solo le forti ci affronteranno a viso aperto».

Terzo anno a Sassari: com’è il rapporto con la città e i tifosi?

«Ormai c’è un legame forte con la città, mi sono ambientato, ho tanti amici e ci troviamo per qualche mangiata insieme. A Sassari mi sento a casa».

Hobby?

«Stare con la mia compagna e i tre figli, due femmine e un maschio, che sono un bel numero. Poi quando posso raggiungo i miei genitori, che vivono in Belgio. Ho anche due fratelli più piccoli, ma loro di calcio non ne vogliono sapere. Fanno boxe».

