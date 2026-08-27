Ci pensa Scamacca L’Atalanta si qualifica 

Hapoel Tel Aviv 0

Atalanta 1

Hapoel Tel Aviv (4-2-3-1) : Tzur; Coco, Mayembo, Chico, Leidner; Falcao (36' st Ferber), Kraev (32' st Kancepolsky); Owusu (21' st Turiel), Alkukin, Altman (32' st Buskila); Boateng (36' st Dappa). In panchina Benyamini, Baranes; Archel, Israelov, Piven, Lemkin,Xande Silva. All. Barda.

Atalanta (4-3-3) : Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac (26' st Bernasconi); Samardzic (15' st Pasalic), Gaetano, Ederson; Zalewski (39' st Cassa), Krstovic (26' st Scamacca), Raspadori (15' st De Ketelaere). In panchina Sportiello, Vismara; Obric, Zappacosta, I. Sulemana, De Roon. All. Sarri.

Arbitro : Schlager (Germania).

Rete : nel st 27' Scamacca.

Miskolc. L'Atalanta batte con il punteggio di 1-0 l'Hapoel Tel Aviv a Miskolc, in Ungheria, nel ritorno degli spareggi di Conference League e, dopo lo 0-0 di Bergamo nella gara d’andata, si qualifica alla fase campionato della competizione. Decisiva una rete di Gianluca Scamacca al 27' della ripresa. L’attaccante romano era subentrato da un solo minuto e ha risolto una partita complicata che rischiava di trascinarsi sino ai tempi supplementari. Un’altra prova convincente per l’ex regista del Cagliari Gaetano.

Oggi alle 13, assieme all’Europa League con Juventus e Milan, l’Atalanta conoscerà le sue rivali della fase campionato nel sorteggio.

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