Ci pensa Sanat: il derby è della Torres 

Torres 1

Olbia 0

Torres (3-4-2-1) : Garau; Siniega, Idda, Pinna; Masala, Lora (11’ st Kujabi), Cester, Pelamatti; Sanat (20’ st Fischnaller), Ruocco (30’ st Scotto); Menabò (30’ st Goglino.) In panchina Zaccagno, Dametto, Fabriani, Zecca, Mastinu, Scotto, Verducci, Nunziatini, Liviero. Allenatore A. Greco.

Olbia (4-2-3-1) : Palmisani; Zallu (33’ st Biancu), Bellodi, Palomba (22’ st Motolese), Fabbri; La Rosa, Incerti; Arboleda (10’ st Contini), Corti, Ragatzu (22’ st Cavuoti); Nanni (10’ st Scappin). In panchina Rinaldi, Van Der Want, Belloni, Mameli, Montebugnoli. Allenatore L. Greco.

Arbitro : Castellone di Napoli.

Rete : primo tempo 30’ Sanat.

Note: ammoniti Lora, La Rosa, Bellodi, Biancu, Siniega Recupero 2’ pt-5’ st. Spettatori: 3.830.

Sassari. È ancora Torres nel derby. Con più fatica rispetto al 3-0 del “Nespoli” in campionato, ma è comunque la settima vittoria in sette gare. La squadra sassarese supera l’Olbia nel match di Coppa Italia. Lo fa con un “infortunio” del portiere Palmisani che alla mezzora va a rinviare ma spedisce la palla sul corpo del vicino Sanat e la sfera beffardamente entra in rete. Nel complesso Olbia con più agonismo, Torres con più geometrie in un centrocampo dove hanno brillato Lora e soprattutto il giovane Cester. Tanti cambi per entrambe le formazioni, con i padroni di casa che in pratica hanno confermato rispetto al solito soltanto Ruocco e Idda, baluardo della difesa capace per due volte di chiudere tempestivamente sugli avversari, salvataggi che hanno evitato guai grossi.

La cronaca

Olbia più cattiva nel primo tempo, Torres più geometrica nelle manovre. I galluresi provano in avvio a sorprendere la difesa sassarese ma il tiro di Corti è altissimo. I rossoblù di casa prendono il sopravvento e Ruocco al 7’, ma soprattutto Lora (uomo ovunque) che fa fuori un difensore, vanno vicini coi rispettivi diagonali al gol. Al 28’ Masala, schierato come esterno destro, vede fuori dai pali il portiere e Palmisani e dalla trequarti calibra lo spiovente che supera l’estremo difensore ma finisce a lato. Alla mezzora papera di Palmisani che va a rinviare sul corpo di Sanat e la palla finisce in rete.

La reazione

L’Olbia reagisce. Su angolo Corti tira al volo dall’area piccola ma fuori misura. Al 38’ Idda è tempestivo nella chiusura di Nanni che in area piccola sta per girare a rete. In apertura di secondo tempo sprecano il raddoppio prima Menabò con un tiro senza potenza e angolazione, poi Sanat vanifica con un tiraccio l’assist di Menabò, centravanti dal gran fisico per il momento più generoso che efficace.

Due tentativi

Due fiammate di classe di Ragatzu ridanno coraggio all’Olbia: prima una botta centrale bloccata senza patemi da Garau, poi al 54’ il suo tiro viene deviato sotto porta dal compagno Corti che spedisce altissimo. Il neoentrato Scappin al 62’ manda la palla vicino al palo, mentre al 77’ Idda è provvidenziale su Corti in area. Finisce qui: la Torres va ai sedicesimi.

