«C’è qualcuno?», chiede una donna, a voce alta, guardando verso lo stabile che in via Talete ospita la Guardia medica. «Ho suonato più volte, non rispondono, eppure è aperto», commenta. «Signora non c’è nessuno», urlano dall’interno. Sono le dieci di martedì mattina, Assunta Congiu è solo una dei tanti utenti, ancora senza medico di famiglia, che «per disperazione» si rivolge alla guardia medica. «Mi servono le ricette per la terapia del dolore, soffro di emicrania. Come faccio?», si domanda.

Il cancello azzurro, un po’ arrugginito chi si affaccia sul cortile della struttura è chiuso. I mastelli della raccolta differenziata solo lì davanti. Eppure neanche questo piccolo segnale impedisce agli utenti di “attaccarsi al citofono”. Il portone dell’edificio è socchiuso, e sembra dare loro qualche speranza. All’interno si intravede una figura: è l’operatore che si occupa delle pulizie, costretto, più volte, durante il suo orario di lavoro, a dover lasciare scopa e paletta per rispondere alle richieste che arrivano dall’esterno.

«È un viavai continuo di gente, un continuo suonare il citofono. Io mi limito a dire che la guardia medica è chiusa e che possono trovare tutte le informazioni sui cartelli», afferma l’uomo indicando gli avvisi affissi alla destra dell’ingresso, proprio sopra il citofono.

Gli orari di apertura scritti, nero su bianco, sono ben chiari. «Tutti i giorni feriali dalle 20 alle 8. Sabato e pre festivi dalle 10 alle 8. Domenica e festivi dalle 8 alle 8 del giorno successivo». Sotto, invece, c’è un avviso che riguarda lo scorso 14 agosto, attaccato con il nastro carta che, invita, i pazienti a rivolgersi al servizio di continuità assistenziale sono per le “prestazioni non differibili”.

Nessuno, però, sembra leggerli. Un altro avviso, invece, riporta un numero di telefono che è operativo dalle 20 alle 8.

«Noi non possiamo sostituire totalmente il medico di base, ci occupiamo delle urgenze, non possiamo fare le impegnative o prescrivere gli esami strutturali, per esempio. Purtroppo non tutti lo capiscono, tanti sono molto arrabbiati. Certi disagi sono evidenti, ma non possiamo essere noi i responsabili», spiega la dottoressa di turno ieri, che, intorno alle 20.30, risponde dopo appena tre squilli al telefono, «seguiamo e accogliamo tutti, chiaramente dando precedenza alle urgenze, ma cerchiamo, per quello che è nelle nostre possibilità, di non trascurare nessuno».

