«Ci negano l’assistenza sanitaria» 

A Portoscuso ancora una notte senza guardia medica. La Asl ha comunicato al Comune che non potrà essere garantita la copertura del turno di servizio dalle 20 di domenica 31 agosto alle 8 del primo settembre. Per l’ennesima volta ad agosto la guardia medica a Portoscuso resterà deserta. Ad agosto è già successo il 23, il 13,14,16 e 17. Per chi dovesse avere necessità la Asl indica la sede di Carbonia, in piazza Marinai d’Italia, la sede di Bacu Abis in piazza Lamarmora e Sant’Antioco in via Rinascita.

L’amministrazione comunale è sul piede di guerra. «Scriverò una protesta formale all’assessorato regionale alla Sanità e al commissario – dice il sindaco Ignazio Atzori – ad agosto sono stati tanti i giorni in cui la Asl non è riuscita a garantire la guardia medica nel nostro Comune, e nei mesi precedenti ci sono state tante altre criticità. Vogliamo capire quali sono i criteri per la distribuzione dei medici disponibili. Senza voler fare guerre tra poveri, non si capisce perché Portoscuso resti sguarnita a differenza ad esempio di Bacu Abis, che ha una popolazione inferiore alla nostra. I risultati di questi disservizi portano anche ad un maggiore ricorso dei cittadini al Pronto soccorso».

A Portoscuso in questi giorni il versante sanitario crea non poche preoccupazioni tra i cittadini. Ai disservizi frequenti nei turni della guardia medica, si aggiunge il problema della scelta per circa 700 pazienti rimasti senza medico di famiglia dopo l’ultimo pensionamento dei giorni scorsi. Impossibile trovare posto a Portoscuso, per il nuovo medico bisogna spostarsi anche di 30 chilometri.

