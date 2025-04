«Ci manca tenere per tutti i 90’» 

Sono ben 11 le giornate, sulle 33 fin qui disputate, in cui il Cagliari ha subito uno o più gol nel primo quarto d'ora del secondo tempo: un terzo di campionato. Un dato - confermato anche ieri - che si è ripetuto con troppa frequenza e che non può certo piacere a Sebastiano Luperto, visto che peraltro la rete incassata al 48' da Beltrán è costata la sconfitta contro la Fiorentina. «Dobbiamo riuscire ad approcciare bene la gara, come avevamo fatto in questa, e mantenere il buon inizio per tutti i 90’», la richiesta del difensore ai suoi compagni. «So che non è facile, ma dobbiamo riuscirci: è l'unica cosa che ci manca, perché per il resto per raggiungere la salvezza ci siamo. Dobbiamo mettere determinazione sin dall'inizio della ripresa, essere concentrati e approcciare nel modo giusto, senza farci influenzare da fattori esterni o da altro».

Gli errori

Como, Empoli, Torino, Bologna, Genoa e Inter nel girone d'andata, Milan, di nuovo Bologna (due gol), Genoa e Inter oltre alla Fiorentina ieri in quello di ritorno: sono le squadre che hanno colpito i rossoblù fra il 46' e il 60'. Un totale di 11 reti sulle 49 complessive subite, che rendono il Cagliari la sesta peggior difesa del torneo. Ma per Luperto c'è un'altra situazione che ha cancellato il buon avvio di ieri: «Magari aver preso il gol dell'1-1 ci ha un po' frenato. Analizzeremo gli errori fatti, per farci trovare pronti per la prossima partita. Ci sono degli episodi che indirizzano le gare: dobbiamo avere il piglio giusto, soprattutto nella ripresa visto che più di una volta abbiamo subito gol all'inizio del secondo tempo. A mio avviso dobbiamo ancora lavorare molto». E per il numero 6 c'è un altro lato su cui i rossoblù possono dare un cambio passo in queste ultime giornate: «Le palle inattive, che sono fondamentali».

Il rammarico

Il Cagliari aveva cominciato bene e anche lo stesso Luperto si era fatto notare in positivo, con un salvataggio decisivo in piena area al 20’ su cross di Cataldi (sull’1-0). «Eravamo partiti benissimo», l'analisi del difensore, ieri tornato in campo dopo aver saltato la gara con l'Inter (primi e finora unici minuti persi in questo campionato). «Abbiamo trovato subito il gol e avuto occasioni per fare il 2-0. Per mezz’ora abbiamo fatto un’ottima gara, poi è uscita la Fiorentina che tra le linee ci ha dato difficoltà. Sicuramente c’è rammarico per non aver vinto, ora lavoriamo col mister perché abbiamo subito un’altra partita lunedì».

Sfida salvezza

Lunedì sera col Verona - formazione di certo più riposata rispetto ai rossoblù, oltre che più in alto in classifica - il Cagliari non potrà sbagliare ancora, perché la classifica si è un po' accorciata soprattutto con la vittoria del Parma contro la Juventus di ieri. Ora sono cinque i punti di vantaggio sulla zona retrocessione e al Bentegodi mancherà Piccoli per squalifica, con Mina da valutare dopo il cambio per infortunio al 41’. «Speriamo per Yerry che non sia niente, ma ci sono i compagni che sono pronti per questo. E al suo posto è entrato Palomino, che è un gran difensore», la certezza di Luperto, che da un’emergenza come quella delle assenze prova a trovare le risorse giuste per lo sprint salvezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA