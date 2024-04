«Ci limitano gli spazi in piazza del Carmine ma siamo l’unico antidoto contro il degrado» 

Da due mesi è in piazza Giovanni XXIII, ma il mercatino dell’antiquariato preme per tornare a casa, in piazza del Carmine, dov’è da circa 20 anni ogni domenica.

«Il trasferimento è legato ad alcuni dubbi sollevati dalla Soprintendenza in merito alla tutela paesaggistica della piazza che il Comune sembra aver finalmente chiarito», afferma Ketty Cabras, presidente dell’associazione “Antiquariando e collezionando”. «Solo che ora ci sono pratiche burocratiche da dover ripete per l’ennesima volta: nuove domande, richieste e ulteriori spese, per questo anche questa domenica saremo ancora in piazza Giovanni XXIII».

L’associazione che racchiude sessanta soci, in piazza Giovanni non sta vivendo una stagione florida e ora per tornare a Stampace è costretta presentare una nuova planimetria. «Dobbiamo occupare spazi pubblici distanti dalla statua della Madonna, al centro della piazza», spiega Cabras, «e possiamo usare solo il perimetro e lasciare quell’area alla mercè del degrado e della delinquenza, come succede durante la settimana».

A detta dei titolari delle attività commerciali, degli hobbisti e dei fruitori del mercatino, la domenica mattina è l’unico giorno della settimana in cui la piazza può essere utilizzata senza correre il rischio di incorrere in situazioni spiacevoli e antipatiche.«La nostra attività dà lustro alla piazza. Quando abbiamo deciso di spostare al centro i gazebo, lo abbiamo fatto per evitare che lì si riunissero balordi e sbandati», prosegue la donna. «Siamo riusciti a tenere l’area pulita, rispettando il bene storico. Ora dobbiamo rivedere gli spazi, ma da una parte ci saremo noi e dall’altra il degrado».

