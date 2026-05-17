E adesso può presentare il conto. Per uno che una notte, a 13 anni, si era ritrovato senza forze, paralizzato da un male oscuro e lontano da casa, e che ha saputo risollevarsi in pochi mesi, questa corsa a caccia della “salvezza” non poteva fare paura. Anzi. «Ci ho sempre creduto». Il conto, sì, perché era normale dubitare della sua capacità di navigare nella tempesta, di gestire un gruppo con diversi ex compagni di squadra, ma con l’appoggio della società e di un gruppo solido – di gente attaccata alla maglia, soprattutto – certe bufere sono diventare spifferi. Anche e soprattutto per merito di chi ha gestito la baracca. «Sono sempre stato convinto di salvarmi - ha detto a fine gara - se immaginiamo cose positive sono certo che alla fine si possano concretizzare».

Il progetto

«Una squadra come la nostra che porta avanti un progetto come il nostro, con tanti giovani, ha perso nel percorso tanti pezzi. Ma ce l'abbiamo fatta». Contro il Torino una partita che riassume un po' il campionato: «Stasera la squadra ha messo in campo la voglia di chiudere i conti. Finalmente abbiamo battuto una squadra all'andata e al ritorno».

La svolta

Pisacane, che è arrivato in sala stampa solo poco prima di mezzanotte, ripercorre il film della stagione e individua due passaggi fondamentali. «In questa stagione ci sono stati dei momenti difficili, per esempio a Pisa dopo quella sconfitta pesante, sentivo di avere un carico di responsabilità importante», ricorda, senza sottolineare che anche lì è servito tutto l’equilibrio a disposizione, «ma penso che la chiave di volta siano stati due passaggi fondamentali: le partite in casa contro la Roma e la Cremonese». Probabilmente, è stato il miglior Cagliari, quello ideale, nella gara vinta con la Roma. «Ma parliamo di situazioni di campo, non ci sono cose da svelare perché succedono in tutti gli spogliatoi». Sibillino ma sincero: «Se siamo arrivati qui è perché c’era coerenza lì dentro», ovvero gli elementi sui quali contare anche nei passaggi di bufera.

Il futuro

«Adesso mi godo questa serata, ma voglio ringraziare Tommaso Giulini per aver visto in me qualcosa che neanche io avrei immaginato qualche anno fa». Quindi, una gigionata che comunque è concessa, con la salvezza in tasca: «Spero che sia contento per quello che abbiamo fatto, ci teneva ad arrivare a 40 punti». E ci mancherebbe. Poi lo ribadisce. «Ci sarà tempo per parlare con la società, sempre che siano contenti del nostro operato come staff». Il conto: «Ho potuto dimostrare che si può scommettere non solo sui giocatori giovani, ma anche sugli allenatori giovani, adesso guardo il futuro con grandissima fiducia». Le premesse per crescere ci sono: «Una salvezza conquistata in più passaggi, ora godiamocela». (e.p.)

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