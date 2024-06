«Ci ho provato, auguri al vincitore» 

La ricomposizione del Campo largo per il ballottaggio non è bastata a far vincere Valentina Picciau. La candidata del centrosinistra aveva con sé - oltre alle liste iniziali di M5S, Pauli Monserrato, La Svolta-Progressisti e Uniti per Monserrato - anche le forze che al primo turno sostenevano Efisio Sanna: Pd (seconda lista più votata dopo Monserrato Libera della coalizione di Tomaso Locci), Cultura è Libertà e Adesso Sardegna. Sconfitta di un soffio: lo scarto tra i due contendenti è di soli 185 voti. Un divario risicato che ha aumentato il rammarico tra i suoi sostenitori visto che al primo turno al distanza era di 1.762 preferenze.

La delusione

Inevitabile la delusione del medico 48enne che già aveva perso al ballottaggio con Locci nel 2019 (con uno scarto molto più ampio). Fino all'ultimo ha sperato e creduto in una rimonta. Nella sede elettorale di via del Redentore la delusione è tanta. Occhi lucidi, sgomento. Presente la deputata di Avs Francesca Ghirra e il consigliere regionale dei Progressisti Francesco Agus che, insieme agli esponenti regionali del Movimento 5 Stelle, hanno sostenuto la sua campagna elettorale. Si sono trattenuti fino all'esito del ballottaggio.

Così Picciau incassa la seconda sconfitta consecutiva contro Locci e nonostante l'amarezza, sembra vedere comunque il bicchiere mezzo pieno, poiché in questo secondo ballottaggio ha preso più voti rispetto a quanti ne incassò nel 2019. «Il primo commento che mi viene in mente – spiega una volta preso atto della sconfitta – è di dire grazie a tutti e tutte, è stata una rimonta avvincente, ringrazio i cittadini che mi hanno dato la loro fiducia e coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso credendoci sino all’ultimo. Un grazie in particolare alla mia famiglia che mi ha supportato in ogni istante, senza non avrei potuto affrontare tutto questo. Sono anche riconoscente alle mie colleghe e al mio primario che mi hanno permesso di poter dedicarmi a questa avventura. Tanti auguri a Tommaso Locci e tanti auguri a Monserrato per i prossimi cinque anni».

Il saluto con Locci

Nei giardinetti, quasi di fronte alla base elettorale di Picciau, Locci e i suoi sostenitori brindano alla terza rielezione con musica e cibo. Ad un certo punto, il primo cittadino si avvicina alla sede della sua avversaria. Locci fa subito capire che la sua intenzione è semplicemente di salutarla cordialmente. Fa il suo ingresso, le dà un abbraccio affettuoso, ma i sostenitori del sindaco, compresi alcuni neoeletti consiglieri comunali, non entrano: per loro la porta rimane chiusa. Dopodiché tornano a festeggiare e, a parte qualche battuta e qualche piccolo sfottò, tutto fila liscio.

