«Ci hanno illuso, ora vogliamo un contratto» 

Solo 80 dei 137 operatori socio sanitari che avevano chiesto la stabilizzazione alla Asl di Cagliari avranno un contratto. Gli altri 57, a parità di punteggio e priorità di assunzione, per avere maturato almeno 18 mesi di servizio nel corso degli ultimi otto anni e almeno sei mesi durante l’emergenza Covid, si vedono negata la prospettiva di un futuro lavorativo stabile. Così, impone la normativa: almeno il 50 per cento delle nuove assunzioni deve avvenire tramite concorso, come spiega il direttore generale della Asl cagliaritana, Marcello Tidore. Dunque, dal 10 ottobre sarà avviata la preselezione al concorso disposto da Ares per l’assunzione di 57 operatori socio sanitari in tutta l’Isola, a cui si sarebbero già candidati in 6700, tantissimi da altre regioni. Alla Asl di Cagliari i 57 «esuberi dell’emergenza sanitaria» saranno sostituiti da 5 nuovi assunti.

Ad esprimere la rabbia degli Oss è Daniela Meloni, da gennaio 2021 in forze al reparto Medicina dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari: «Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale di rinnovo, per vie traverse sappiamo che saremo avremo una proroga di altri tre mesi. Ci sentiamo usati. Per tre anni, complicatissimi, non ci siamo tirati indietro. Adesso tutto questo per la normativa vigente è ininfluente». Continua Francesca Locci, 46 anni, del reparto di Cardiologia del Santissima Trinità: «Se già sapevano di poterne stabilizzare solo 80, perché hanno fatto una graduatoria di 137? Per illuderci? Vogliamo sapere che fine faremo».

