«Ci ha detto: tornerò in taxi Ora resta solo la disperazione» 

Provano a sostenersi a vicenda per affrontare insieme una sfida enorme, il peggior incubo di ogni genitore: piangere davanti al corpo senza vita di un figlio. Omar Zaher, consigliere comunale a Selargius, e la moglie, Merita Agus, sono circondati dall’amore e dalla vicinanza di parenti e amici, tantissimi amici: in tanti conoscevano la figlia della coppia, Najibe Lavinia, 19 anni, una delle quattro vittime del tragico incidente di viale Marconi, a Cagliari. «Era una meraviglia», dice con un filo di voce Omar Zaher, palestinese scappato dalla sua terra per costruirsi un futuro in Sardegna. Trascorre la mattinata di ieri al cimitero di San Michele, in attesa di poter vedere il corpo della figlia. «Un fiore che stava crescendo», ripete. «Avrebbe dovuto iniziare l’Università, a Roma, in medicina: aveva superato il test d’ammissione. Era il mio orgoglio».

Grandi amiche

Najibe e Giorgia Banchero, la 24enne di Sant’Elia altra vittima dello schianto all’alba di domenica, erano grandi amiche. «Sabato notte mia moglie le ha accompagnate in auto al Poetto, in uno dei locali del lungomare di Quartu. Per il ritorno avrebbero preso un taxi. Probabilmente hanno trovato un passaggio. E ora siamo qui». Omar Zaher alterna momenti di forza ad altri di cedimento. Seduto in una sedia in plastica, accanto alla porta chiusa delle camere mortuarie, si alza per abbracciare i tanti amici e conoscenti che si avvicinano a lui. Molti sono politici. Una piccola goccia di conforto. Ma appena il pensiero va all’unica figlia che non c’è più, ci sono i cedimenti. A chi gli dice «non è possibile una tragedia del genere», risponde con lo sguardo perso: «È così. Purtroppo è così». Pensare che la figlia sia uscita per una serata di divertimento e che non sia più tornata a casa, è una realtà impossibile da accettare. Najibe, ricordano i familiari e gli amici, era l’orgoglio dei genitori: si è sempre impegnata nello studio, presente in famiglia. E poi le serate in discoteca o in un locale insieme a tanti amici. Ma anche i viaggi, perché alla sua età amava scoprire il mondo e le culture: una passione trasmessa dal padre. E proprio in questo periodo sarebbe dovuta essere in Giordania. Poi il viaggio è saltato.

Domande senza risposte

Nello spiazzo del cimitero, davanti alla camera mortuaria che si aprirà solo alle 13, ci sono parenti e amici di tutti e quattro i giovani morti all’alba di domenica. Cercano di dare una parola di conforto ai genitori, ai fratelli e alle sorelle dei quattro giovanissimi.

«Cosa ho fatto per meritarmi questo?», ripete la mamma di Simone Picci, il 19enne di San Michele sopravvissuto a un brutto incidente lo scorso gennaio (nello schianto sull’Asse mediano era morto un amico, Nicola Columbu, anche lui diciannovenne) e che questa volta non ce l’ha fatta. Era nei sedili posteriori della Ford Fiesta: alla guida, secondo i primi accertamenti della Polizia Locale, c’era Alessandro Sanna, anche lui diciannovenne, di Assemini. «Ora hai un grande compito: dare tanta forza alla tua mamma, alle tue sorelle e a tuo fratellino. Fai sentire che ci sei e che mai sei andato via», scrive un’amica di famiglia su Facebook. (m. v.)

