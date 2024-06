«Ci fermiamo per una riflessione» 

«Ci prendiamo una pausa di riflessione». Lo dice l’ex vicesindaco Fabrizio Beccu, lo conferma la consigliera Giovanna Obinu. Il gruppo civico che fa capo al sindaco uscente Andrea Soddu, sconfitto dalla fine anticipata del mandato con la maratona infruttuosa sul bilancio e le lacerazioni con gli alleati d’un tempo, si ferma in attesa di capire il daffare. Non sarà nell’immediato perché ora, mentre la città attende la nomina del commissario o meglio della commissaria che guiderà il Comune fino alle elezioni di primavera, la lista civica pro Soddu ha altro da pensare. Dopo la doppia vittoria del 2015 e del 2020, la fine ingloriosa brucia parecchio.

L’ex vice sindaco

«Ora occorre una pausa, serve riposo. Il colpo è stato importante», ammette Fabrizio Beccu, avvocato come il sindaco e punta di diamante della squadra di Soddu. «Sono stati 9 anni di lavoro intenso, abbiamo trascurato famiglia e lavoro. Sono contento di quello che abbiamo fatto e lasciamo alla città. Magari ne riparliamo dopo l’estate. Bisognerà confrontarci, vedere chi vuole continuare. Servono lucidità e freschezza che adesso non ci sono, bisogna avere un progetto e un’idea che siano utili per la città: altre cose non ci interessano». La fine del mandato segna anche quella del civismo? «Questo lo decidono gli elettori», sottolinea. E aggiunge: «Perché disperdere questo patrimonio?». Meglio guardare al Campo largo o all’area moderata? «Siamo sempre aperti al dialogo con tutti, sulle cose da fare. Bisogna confrontarci sui progetti». Ammette la vicinanza naturale al centrosinistra, anche «gli ottimi rapporti con l’area moderata e liberale di centro».

L’esperienza

«In questo momento siamo ancora scossi dalla fine dell’esperienza politica, è troppo presto per parlare del futuro», dice Giovanna Obinu, avvocata e consigliera comunale uscente del gruppo Soddu. «Pensando alla città non dovremmo sottrarci a forme di collaborazione civica, ma si vedrà nel futuro. Ora si apre un momento di riflessione». Pensa ai 9 anni della Giunta Soddu: «È stato un percorso importante, un’esperienza bellissima, oltretutto in un momento storico infelice a causa del Covid». Ha un rammarico: «Non essere riusciti a sanare le fratture con l’ex maggioranza che ci aveva eletti, ma ho rispetto della decisione del Consiglio comunale».

RIPRODUZIONE RISERVATA