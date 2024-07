«Ci dispiace ma lasciamo la scuola» 

Le suore del Sacro Costato, che per un secolo hanno educato e allevato i bambini e sono state un sostegno cardine per le famiglie, lasciano Seneghe. Le difficoltà di salute della responsabile, suor Rita, e l’impossibilità della Congregazione di provvedere all’avvicendamento efficiente delle sorelle nella comunità sono le cause.

La decisione

«La Congregazione è costretta a ritirare le suore e a riconsegnare al Comune l’immobile, la scuola paritaria, notevolmente migliorato e adeguato alle norme vigenti per il funzionamento della scuola», si legge nella nota inviata in Municipio dalla Curia generalizia di Roma.

Bimbi in aula

Ma i 25 bambini che frequenteranno il prossimo anno scolastico, e i loro genitori, possono stare tranquilli: le suore, con il sostegno fondamentale dell’amministrazione comunale guidata da Albina Mereu, stanno valutando quale cooperativa scegliere a cui affidare il servizio didattico. Il Comune sta supportando l’iter istruttorio, e darà in concessione i locali a un prezzo calmierato alla coop, che sarà individuata dalla Curia.

«Vorremmo affidare anche la scuola comunale d’infanzia, 1-3 anni, alla coop per assicurare una stabilità educativa», precisa Mereu.

La perdita

Un grossa perdita per la comunità che ha visto allevare e crescere i bimbi con la cura amorevole, la disciplina e prodigalità delle suore. La Curia ringrazia il Comune «per la vicinanza con cui l’amministrazione è stata di sostegno all’Opera, per la fiducia accordata in diverse circostanze e per la disponibilità con cui di frequente ha risposto alle nostre esigenze».

L’esecutivo Mereu ha donato una targa per rinsaldare lo stretto rapporto tra le suore (oltre suor Rita anche suor Gilda e suor Veronica) e i seneghesi: «Per riconoscenza e stima, per l’impegno profuso e l’amore incondizionato per tutti i bambini del nostro Comune, l’amministrazione e la popolazione esprimono sincera gratitudine e sentito apprezzamento».

«Ringraziamo la Superiora generale e la Congregazione e nell’augurare una pronta ripresa a suor Rita, confermiamo il nostro massimo impegno nel prendere le decisioni più adeguate a soddisfare le necessità della nostra comunità», sottolinea il primo cittadino.

RIPRODUZIONE RISERVATA