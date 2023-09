«Ci dimettiamo  e non saremo sostituiti» 

«Ci dimettiamo in blocco per protesta nei confronti del modo di amministrare il paese. Nessuno dei non eletti subentrerà». La clamorosa iniziativa è del gruppo di minoranza “Officina Murera”. A rassegnare le dimissioni i consiglieri Valerio Boi e Roberta Murgia «e alle nostre – sottolineano – seguiranno quelle dell’intero gruppo poiché non sussistono più condizioni per ricoprire nuovi incarichi di consigliere comunale. È una protesta da parte di tutti i componenti per una mancanza di collaborazione, di ascolto e di coinvolgimento da parte di questa amministrazione comunale».

Boi e Murgia aggiungono che «abbiamo presentato ben venti proposte che consideravamo cruciali per il progresso del paese. Tutte sono state sistematicamente ignorate o ritenute irrilevanti, forse sminuite fino a renderle anche fastidiose con l’intento di indebolirci fino alla frustrazione e all’impotenza». Si augurano che «la protesta possa sortire riflessioni affinché questa esperienza politica abbia fine a breve per consentire una nuova stagione con forze nuove e fresche, senza dilapidare quello di buono che si è cercato di costruire». In ogni caso «continueremo ad esistere con proposte e critiche».

