«Ci danno il miraggio delle compensazioni»  

«Il ministro Calderoli, incassato il voto favorevole della Giunta regionale sarda al dl sull’autonomia differenziata, confida che l’opinione pubblica sarda accantoni diffidenza e contrarietà verso un progetto che oggettivamente induce o consolida gravi sperequazioni fra i cittadini nella fruizione di diritti basilari. Per questo, ci propina il miraggio delle compensazioni delle diseconomie dell’insularità». Tore Cherchi, esponente del Pd ed ex parlamentare, sul sito della Fondazione Berlinguer interviene nel dibattito per ricordare che una legge che prende in carico gli oneri connessi all’insularità esiste già (è la 42 del 2009 sul federalismo fiscale), ma è rimasta «lettera morta».

«La Sardegna ha un interesse diretto non solo ad attuare una legge che esiste da 14 anni», dice, «ma anche a respingere il disegno di legge sull’Autonomia differenziata, che ha l’obiettivo politico di accrescere le entrate di alcune regioni del Nord: l’oggetto del desiderio è il cosiddetto “residuo fiscale”. Non occorre particolare acume per comprendere che chi è indietro sarà sospinto ancora più indietro».

In sostanza, «che la Lega persegua questo disegno è spiegabile, intende recuperare terreno nelle regioni dove è in declino elettorale. È invece semplicemente sconcertante che la Giunta regionale sia subalterna a un disegno dannoso per l’insieme della Repubblica e, direttamente, per la Sardegna. Il dl Calderoli andrebbe semplicemente cestinato», conclude Cherchi «per ripartire da autonomismo e federalismo basati su principi di cooperazione e solidarietà che ispirano la nostra Costituzione».

