Ci cureranno i medici cubani 

Ci salverà Cuba, o almeno così pare. Da lì arriveranno più di cento medici, per sostituire quelli spariti per pensionamenti o dimissioni: molti ora lavorano per il privato. I sostituti, semplicemente non ci sono perché il numero chiuso nelle facoltà di Medicina ha impedito di formarli. E a mettersi di traverso è anche l’organizzazione della Sanità regionale: lo smantellamento della Diabetologia del Brotzu di Cagliari, considerato che il servizio deve passare all’Asl, da una parte impoverisce di personale il Brotzu che ai malati fissa le visite ai diabetici fra quasi un anno, dall’altra si scontra con un servizio Asl che ancora non può “tenere botta” di fronte a tutti quei diabetici, una patologia che in Sardegna “spopola”. La situazione si trascina già da un po’.

I camici d’importazione

Quel che è invece è nuovo, è l’ulteriore passo in avanti nel reclutamento dei medici stranieri deciso dalla Regione, alle prese con una carenza di camici bianchi che li rende introvabili nei reparti ospedalieri come nelle guardie mediche e negli ambulatori dei medici di base. Giovedì la Giunta - su proposta dell’assessore alla Sanità, Carlo Doria - ha approvato la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con il governo cubano per le attività di supporto al Sistema sanitario regionale sardo. E si è impegnata a garantire i servizi funzionali (vitto, alloggio, formazione complementare e altro) per i medici stranieri in servizio da noi, particolarmente i cubani. La delibera affida il compito di gestire le selezioni e i concorsi ad Ares, l’Azienda regionale per la salute sorta sulle ceneri dell’Ats. Si occuperà dell’accordo di collaborazione tra Regione e Comercializadora de servicios medicos cubanos per l’utilizzo dei medici provenienti da Cuba.

Stranieri in “periferia”

Ma se sarà l’Ares a gestire la “questione cubana”, significa che i medici stranieri non andranno negli ospedali-azienda come il “Brotzu” (Arnas) o nelle due Aou (ospedaliere-universitarie) di Cagliari e Sassari? L’assessore Doria dice che no, «il fatto che a gestire la questione degli stranieri sia Ares non esclude a priori che i medici vadano anche nelle aziende ospedaliere, ma è verosimile che andranno negli ospedali più disagiati». Quelli periferici, insomma, dove la carenza è drammatica.

Regioni “esterofile”

Il reclutamento di camici all’estero non è un’invenzione sarda: lo prevedono le norme nazionali, l’ha già fatto la Calabria e altre Regioni la imiteranno presto. «Abbiamo un bando», ricorda Doria, «per l’assunzione di professionisti medici e infermieristici stranieri fino al 31 dicembre 2025 che si sono laureati all’estero. Da mesi c’è un dialogo con Cuba per ottenere cento medici specialisti nelle discipline in cui c’è maggiore richiesta».

Sindacato degli ospedalieri

Perplesso i Coordinamento italiano medici ospedalieri (Cimo). Il presidente regionale Luigi Mascia preferirebbe l’assunzione di specializzandi al terzo anno, piuttosto che di stranieri «che nemmeno parlano l’italiano. In Germania, gli specializzandi sono assunti dal primo anno: sono medici, dovremmo assumerli tutti. Non è però colpa dell’assessore Doria: lo impedisce l’interpretazione restrittiva italiana di una norma europea. I cubani sono meno qualificati dei nostri specializzandi».

I diabetici al Brotzu

E poi c’è il problema della Diabetologia del Brotzu, che sarà smantellata. Le sue funzioni dovranno passare all’Asl e già naviga in cattive acque. Gianfranco Angioni, rappresentante aziendale di Usb Sanità, dice che «per i diabetici di tipo 2 l’agenda delle prenotazioni per il 2024 è chiusa da un mese, e presto lo sarà anche quella del diabete di tipo 1. Le cure dei diabetici sono fortemente a rischio», aggiunge Angioni, «bisogna riportare la Diabetologia al Brotzu e rafforzarla». Ma l’assessore alla Sanità fa notare che «l’Arnas Brotzu, già dal periodo Covid, di rado esegue prime visite perché non si è mai sostituita alla medicina territoriale. Le agende Cup», cioè il Centro unico di prenotazione, «sono chiuse da allora e comunque sono state eseguite le prime visite fino all’ultimo giorno del 2020». Carlo Doria aggiunge che ora si fanno le prime visite «in regime d’urgenza, visto che se il medico di famiglia scrive il codice U di urgenza, nemmeno passa dal Cup. Inoltre», conclude l’assessore, «il Brotzu mantiene tutte le visite di controllo per i pazienti già in carico nonostante le difficoltà di organico, senza gravare sul territorio». Resta il fatto che la Sanità è sempre più malata in tutta Italia: come dice un vecchio slogan, «isole comprese».

