«Ci avete tolto la devozione» 

Si erano vestiti di tutto punto. L’abito, la camicia nuova, il rosario tra le mani. Avevano preparato la statua, lavandola e circondandola di fiori. Tutti pronti per il passaggio della processione di Padre Pio in piazza Monsignor Pala: ma questa volta, da lì, non è passato nessuno. Il cambio di percorso non è piaciuto per niente agli anziani che ogni giorno si riuniscono davanti al monumento del frate cappuccino. Il disappunto lo hanno espresso con un grande striscione che da qualche giorno fa bella mostra nel parco a fianco alla statua “Abbiamo fatto questo striscione perché ci avete tolto la nostra devozione! Fedeli a Padre Pio”, hanno scritto. E la rabbia, dopo qualche giorno, non è affatto smaltita.

Esclusi

«Questa è la nostra protesta», sostiene Salvatore Sarritzu 86 anni, «perché ogni anno laviamo la statua di San Pio: la profumiamo, la lucidiamo per la processione e questa volta siamo stati esclusi. Hanno fatto tutto a Santo Stefano. Non lo troviamo giusto». Seduto nella stessa panchina Aldo Falqui, 80 anni, aggiunge. «Noi ci teniamo molto a quella processione. Puliamo lo spazio accanto alla statua in modo che sia tutto pronto per accogliere il corteo. Ci siamo rimasti proprio male: abbiamo aspettato per ore e quella sera c’era anche freddo».

La delusione

«Padre Pio è come fosse uno di noi», dice ancora Mario Locci, 76 anni. «Noi ci riuniamo nel parco che tutti chiamiamo Padre Pio nonostante sia piazza Monsignor Pala. Vedete come luccica la statua? L’abbiamo preparata noi. E insieme a noi c’era tanta gente che aspettava la processione». Invece la festa si è tenuta più in là. Prima la partenza dalla parrocchia di Sacro Cuore, l’arrivo a Santo Stefano, la messa e la piccola processione nella vie intorno alla chiesa per poi tornare nel parco parrocchiale. «Ero venuto con mia moglie e abbiamo aspettato invano», protesta Luciano Tocco, 86 anni. «Non è che siamo due giovincelli e non era facile andare a piedi a Santo Stefano. Infatti siamo tornati a casa». Dalla sua casa con vista sulla statua di Padre Pio, Maria Celina Laconi, 81 anni, ribadisce il grande impegno degli anziani: «Sarebbero dovuti passare almeno a fare l’inchino».

La replica

Il commento del parroco di Santo Stefano don Giulio Madeddu arriva nella sua pagina facebook. Non parla espressamente della processione ma evidenzia: «Purtroppo la celebrazione della messa nella piazza comporta un grande impegno organizzativo in quanto si deve provvedere a un piano per la sicurezza preparato da un tecnico. Magari gli autori dello striscione potrebbero rendersi disponibili, in vista del prossimo anno, a costituire un gruppo che si occupi di questi aspetti organizzativi e amministrativi che comportano significativi impegni di natura economica. Io e il parroco di Sacro Cuore padre Antonello Piras saremo ben felici di accogliere un’eventuale disponibilità per questo servizio».

RIPRODUZIONE RISERVATA