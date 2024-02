«Ci aspettavamo il doppio, ma il bipolarismo è radicato» 

La Terza via è stata sbarrata. Dai sardi. Alle urne. La Rivoluzione gentile resta fuori dal Consiglio regionale ma gli alleati di Renato Soru non annunciano la resa. Anzi. «In sessantamila ci hanno chiesto un’alternativa e noi andiamo avanti».

L’unità segna il passo anche quando si tratta di capire le ragioni del mancato risultato. «Ci aspettavamo il doppio – ammette Riccardo Lo Monaco, coordinatore sardo di +Europa -, ma gli appelli al voto utile hanno funzionato. Di certo, quando si perde, si sono commessi errori». Sulla polarizzazione del consenso si allineano anche Romina Mura e Flavia Corda, le due donne di Progetto Sardegna. «Il bipolarismo è profondamente radicato, ma non si torna indietro: adesso ci rimettiamo in piedi e daremo la giusta forma a questa elaborazione politica», dice Mura. E Corda: «A differenze delle due principali coalizione, noi non avevamo bacini di voti da cui attingere. Abbiamo però tracciato una nuova strada che continueremo a percorrere».

Nella Rivoluzione gentile, il fronte indipendentista continua a crederci. Gavino Sale, leader di Irs, ieri pomeriggio è stato uno dei primi ad arrivare a Cagliari (da Banari): «Con noi la questione sarda è diventata centrale nell’agenda politica: mi riferisco al tema dell’inquinamento ambientale, all’emergenza delle pale eoliche, all’occupazione militare del nostro territorio». Simone Maulu, portavoce di Irs, rincara la dose: «L’indipendentismo non nasce né per far vincere il centrosinistra né per far perdere il centrodestra. Con la Coalizione sarda si apre uan nuova fase della politica, finalmente partecipata».

Giulia Lai, segretaria di Liberu, guarda già alle Amministrative di primavera: «Noi ci siamo. Anche per ripetere ogni giorno al nuovo Consiglio regionale che andrà cambiata la legge elettorale, non è possibile che un 9 per cento di sardi resti senza rappresentanza». Il ragionamento suona identico dal lato di Rifondazione comunista: «Non chiamatelo flop perché il risultato ottenuto è l’esatto contrario – dice il coordinatore regionale Enrico Lai -. I sardi sanno che possono contare su un blocco elettorale che non segue uno schema occidentalista americano: noi non siamo andati a mangiare i mandarini al mercato, a differenza di come ha fatto la Schlein» ( al. car. )

