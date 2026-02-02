Christopher Franklin dirige Bomsori al Lirico di Cagliari 

Venerdì (turno A) e sabato alle 19 (turno B) è in programma il terzo appuntamento della Stagione concertistica 2026 del Teatro Lirico di Cagliari che prevede, alla guida dell’Orchestra del Teatro Lirico, Christopher Franklin, esperto direttore e violinista americano che ritorna a Cagliari dopo aver diretto le mozartiane Così fan tutte (2013) e Il flauto magico (2014). Insieme alla solista Bomsori, giovane violinista al suo debutto cagliaritano, il direttore e l’orchestra si esibiscono in un accattivante programma “tutto Mendelssohn”.

Il programma musicale infatti prevede: Sogno di una notte di mezza estate, ouverture da concerto in Mi maggiore op. 21 ; Concerto in mi minore per violino e orchestra op. 64 ; T erza Sinfonia in la minore “Scozzese” op. 56 di Felix Mendelssohn-Bartholdy . Bomsori Kim (in arte solo Bomsori che significa Suono di primavera) è nata a Taegu in Corea del Sud nel 1989 e ha al suo attivo numerosi riconoscimenti e premi nei concorsi internazionali di violino. Lo spettacolo ha la durata di 90 minuti compreso l’intervallo.

RIPRODUZIONE RISERVATA