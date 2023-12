“Christmas show” nella chiesa di San Giorgio 

Un altro concerto da non perdere, giovedì 28 dicembre, a Sestu, con la sesta edizione della manifestazione “Christmas show”. Alle 19,30, nella chiesa San Salvatore, ci sarà “Wonderful Melodies - Natale con celebri melodie”, con il gruppo corale femminile “Santa Cecilia” di Sestu, diretto dal maestro Ignazio Perra, accompagnato dal Gruppo vocale – strumentale “Ensemble Porrino” di Elmas. Una serata per ascoltare celebri brani, soprattutto natalizi, e per vivere anche in questo modo, più intensamente, le celebrazioni legate al Natale. La manifestazione fa parte delle attività CunSonoS, promosse dalla Regione, ed è realizzata con il patrocinio del Comune di Sestu, in collaborazione con la parrocchia San Giorgio Martire di Sestu e l’associazione culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas. «Un momento di scambio, aggregazione e crescita», lo definisce il maestro Perra.

RIPRODUZIONE RISERVATA