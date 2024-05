Christmas Fly, scontrini da incorniciare  

Cento le attività commerciali che hanno partecipato, con circa undicimila tessere e scontrini allegati, producendo ben un milione e cento mila euro. È il risultato reso noto i giorni scorsi dell'iniziativa dei commercianti per invogliare i consumatori a fare gli acquisti a Macomer. I numeri si riferiscono al periodo di Natale, continuato anche in primavera, con "Christmas Fly". Il circuito d'acquisto interamente finanziato dagli stessi commercianti, ha prodotto concretamente una iniziativa legata all'intelligenza, per combattere lo strapotere delle multinazionali dell'e-commerce. «Sono numeri di importo che siamo riusciti a far spendere a Macomer – spiegano – si parte dallo scorso metà ottobre, con il gran lavoro della Pro Loco e si è concluso in Primavera, anche col fondamentale contributo della cooperativa Esedra Escursioni e di Confcommercio. Un progetto lungo e faticoso, passato attraverso gli anni bui del Covid, che cercheremo di migliorare ancora e di arricchire di nuove collaborazioni». Il risultato è un passo in avanti, perché segna l'inizio di una nuova fase, col ritorno dei consumatori a Macomer. Un ritorno al passato? L'iniziativa dei commercianti si propone di richiamare clienti non solo di Macomer, ma anche del territorio. Questo finora ha consentito di rianimare un settore in crisi da 20 anni, con la chiusura di tante attività, ma anche la nascita di nuove. Ora si punta alla rinascita, in cui i protagonisti sono proprio i commercianti.

