Christian, un falso profeta o il santo delle periferie romane? 

Fede, fanatismo, spiritualità e sovrannaturale sono intorno alla vita che scorre in un sobborgo romano affollatissimo, tra droga, armi e bande pronte a tutto. “Christian” ritorna su Sky con altri sei episodi e vede ancora protagonisti Edoardo Pesce, Silvia D’Amico, Claudio Santamaria, Antonio Bannò in un viaggio nel crimine che porta con sé anche un poco di comicità. Christian (Pesce), criminale di periferia romana sotto l’ala del boss e fratellastro Lino (Giordano De Plano) comincia il percorso di redenzione quando compaiono sulle sue mani le stigmate.

Da picchiatore a santo in lotta per il riscatto del suo quartiere: adesso che, nella seconda stagione diretta da Stefano Lodovichi, Lino è stato fatto fuori, alla fila di infermi che chiedono a Christian la guarigione si aggiunge quella delle gang pronte a sostituirsi nel business dello spaccio che parte dal degrado di Città-Palazzo. Stavolta la serie tratta dalla graphic novel “Stigmate” di Claudio Piersanti e Lorenzo Mattotti, spinge forse un po’ troppo sul versante surreale nella lotta tra il Bene e il Male. Lo fa senza ricorrere a effetti speciali per meglio sottolineare quanto labile sia il confine tra l’uno e l’altro, gestendo temi che vanno dal libero arbitrio alle grandi responsabilità che derivano da grandi poteri. La violenza è ancora più cruda ma il senso di disagio lo trasmette la dimensione spirituale e mistica tra figure angeliche e visioni ultraterrene. Oltre al postulatore del Vaticano, Matteo (Santamaria), inviato a indagare sul nuovo profeta, compare Laura Morante nei panni della Nera, misteriosa entità pronta a disturbare i piani del Biondo, Giulio Beranek. (gr. pi.)