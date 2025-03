Christian Mulas con il Psd’Az, Cacciotto perde un pezzo? 

Christian Mulas con il Psd’Az non può dire di essere fuori o dentro la maggioranza del sindaco Cacciotto. I sardisti non si sono voluti esprimere su questo punto: «Abbiamo trovato una voce in Consiglio comunale e ora procederemo secondo coscienza, valutando la situazione, volta per volta», ha tenuto a precisare il presidente Antonio Moro, nel corso di un incontro avvenuto ieri pomeriggio nella sala conferenze della Misericordia, per ufficializzare l’abbraccio sardista del consigliere Mulas, già Orizzonte Comune.

«Una scelta che nasce dal profondo rispetto per le tradizioni, la cultura e le esigenze del nostro territorio. Il progetto politico del Psd'Az rappresenta per me la possibilità di restituire dignità e voce ai sardisti nel consiglio comunale di Alghero, un impegno che sento come fondamentale per il bene della comunità», ha sottolineato il presidente della commissione Ambiente e Sanità che ha fatto il suo ingresso nella sezione del Psd’Az “Tore Pintus”, anche se nell’aula di Consiglio dovrà mantenere la casacca di Orizzonte Comune. Accanto a lui il segretario cittadino Giuliano Tavera e il presidente regionale Antonio Moro. E a chi gli domanda come pensa di conciliare il proprio ruolo in maggioranza avendo sposato gli obiettivi di un movimento di opposizione, Mulas si limita a dire che la sua condotta «rimarrà coerente con quanto sempre sostenuto: il mio impegno sarà indirizzato esclusivamente a provvedimenti che possano realmente favorire la crescita e il miglioramento di Alghero e del suo territorio. In questo percorso, non guarderò ai vincoli di schieramento, ma mi concentrerò sulle necessità degli algheresi, come ho sempre fatto». Il sindaco è avvisato.

RIPRODUZIONE RISERVATA