Christian Greco: la preziosa lectio del direttore del Museo Egizio  

Le scorciatoie quasi mai sono la scelta migliore. Allora, se si vogliono portare le persone ai musei -in Italia ci va il 26% della popolazione- non bisogna rivolgersi a un manager della comunicazione, o alla influencer più famosa. La via maestra è il passato. In origine, cos’era un museo? Uno spazio vuoto (quasi). Vuoto di oggetti e ricco di parole. Era un luogo, come il Museion del Liceo aristotelico ad Atene o di Tolomeo I ad Alessandria d’Egitto, dove gli studiosi si incontravano e dialogavano. «La ricerca è la soluzione dei musei oggi come ai tempi di Aristotele» sostiene Christian Greco, apprezzato direttore del Museo Egizio di Torino. Una ricerca che procede in più direzioni, e che dà la misura della vitalità di un’istituzione che sì, ha il compito di conservare gli oggetti riesumati dal passato affinché non cadano nell’oblio, ma soprattutto di creare una memoria collettiva che dia il passo alle generazioni future.

L’incontro

Egittologo con una grande esperienza in ambito museale (ha curato numerosi progetti espositivi in Olanda, Giappone, Finlandia, Spagna e Scozia), docente in vari corsi dell’Università di Torino, di Pisa, di Napoli, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e della New York University di Abu Dhab, infine co-direttore della missione archeologica italo-olandese a Saqqara in Egitto, Christian Greco terrà l’ultima lectio dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio domani, a Cagliari, nella basilica di San Saturnino alle 18,30. L’appuntamento con il famoso archeologo di origine veneta (è nato ad Arzignano nel 1975) chiude la seconda stagione della rassegna curata da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico del capoluogo.

Collaborazioni

Nel Museo Egizio, che Greco dirige da nove anni, durante i quali ha sviluppato importanti collaborazioni internazionali con musei, università ed istituti di ricerca di tutto il mondo, è una delle attività portanti dell’istituzione. «Il museo non si limita a conservare i reperti. Come gli archivi e le biblioteche, i musei si prendono cura delle memorie collettive. E, badi bene» precisa il direttore, «noi non siamo notai che registrano ciò che trovano, bensì creiamo queste memorie perché interpretiamo la cultura materiale. Costruiamo narrazioni coerenti con le conoscenze che abbiamo, e che inevitabilmente saranno superate da coloro che verranno dopo. D’altra parte è questa la bellezza della ricerca: i suoi risultati sono fallibili».

Distruzione

Se il museo è un promemoria del passato, che consente a una comunità di progettare il futuro, nondimeno è un luogo aperto all’innovazione: le nuove tecnologie, come la realtà virtuale, o il metaverso, sono essenziali all’archeologia e ai musei. «Ogni museo è un luogo di distruzione, così come l’archeologia è una scienza distruttiva. L’archeologo opera togliendo livello dopo livello, e nel far questo distrugge per poi ricostruire la biografia dell’oggetto. Il museo fa lo stesso, anche un museo che sorge a fianco di uno scavo: toglie gli oggetti dal luogo del ritrovamento, li prende e li mette in un edificio chiuso. Con le nuove tecnologie però, si può ricreare il paesaggio, inserire i reperti nel loro contesto originario che, altrimenti, si può solo immaginare». Greco cita una tecnica in particolare che consente di osservare l’interno di un oggetto, per esempio di sbendare virtualmente le mummie. «Se Howard Carter, quando nel 1922 scoprì la tomba di Tutankhamun, avesse avuto questa possibilità non avrebbe decapitato il faraone per liberarne la testa dalla famosa maschera». Una scelta su cui, oggi, ci si interroga per individuare quali sono i confini etici della ricerca archeologica: è giusto profanare un sepolcro o esporre resti umani? Gli interrogativi sono anche al centro dell’ultimo libro di Greco, “Alla ricerca di Tutankhamun” (per Franco Cosimo per Panini Editore, 2023) che ripercorre la vicenda del giovane faraone e della fortuita scoperta della sua tomba. Perché, chiosa, Greco, più che Indiana Jones, l’archeologo è uno scienziato che svolge un lavoro meticoloso e di fatica, alla prese con molti dubbi e poche certezze.

RIPRODUZIONE RISERVATA