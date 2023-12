Christian De Sica, non solo gag: la malinconia della solitudine e della vecchiaia 

Un insolito Christian De Sica torna sul grande schermo nel delicato “I limoni d’inverno”, commedia sentimentale firmata alla regia da Caterina Carone, al suo secondo film insieme all’attore romano. In una storia dalle semplici premesse, l’avvicinamento fortuito di due sconosciuti si dispiega fra sottili piacevolezze e amari risvolti. Pietro è un docente di lettere in pensione che trascorre le giornate in solitudine, dedicandosi alla scrittura e alla cura delle piante. Dal terrazzo del suo appartamento scopre del trasferimento di Eleonora e Luca, una coppia di professionisti legati al mondo della fotografia. Il rapporto tra i due è gravato da un passato doloroso e dai frequenti impegni lavorativi, tanto che Eleonora - accorgendosi per caso del vecchio professore - troverà facile motivo per instaurare un contatto. Da una prima, naturale empatia seguirà il confronto tra due storie diverse eppure tanto vicine. Ma una triste scoperta metterà in crisi la continuità di questa amabile frequentazione.

Aldilà delle più comuni gag viste in precedenti apparizioni, De Sica da qui prova di un’espressività a tutto tondo: il suo protagonista conserva nei silenzi e negli sguardi il carico del proprio vissuto personale, adottando maniere pacate e sempre ben inquadrate alle circostanze. L’apporto prezioso della Carone si coglie invece nell’eleganza formale delle inquadrature, come nella cura per i dettagli di fiori, volti e quartieri romani. Un elaborato di intima confezione che - pur con qualche incespico nelle battute finali - si addentra in profondità tra il ricordo, l’occasione di una gioia inattesa e lo spettro indefinito della vecchiaia. (g. s.)