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I concerti.
15 aprile 2026 alle 00:15

“Chorus Live”, Teatro Lirico in trasferta 

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Domani al Teatro Comunale Akinu Congia di Sanluri e dopodomani nella Cattedrale di San Pantaleo di Dolianova, alle 19, è in programma un appuntamento musicale straordinario, intitolato “Chorus Live”, che propone un brillante e coinvolgente concerto interamente dedicato a celebri e popolari pagine musicali corali tratte da opere liriche, musical e brani sacri, nell’interpretazione del Coro del Teatro Lirico di Cagliari diretto da Massimo Fiocchi Malaspina. Nato a Novara, ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, dove si è diplomato in musica corale e direzione di coro, in composizione e in pianoforte e al Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma, dove ha conseguito il diploma in direzione d’orchestra. Si è perfezionato in Direzione d’orchestra all’Accademia musicale pescarese sotto la guida di Donato Renzetti.

L’accompagnamento al pianoforte è di Riccardo Pinna.

Il Teatro Lirico di Cagliari, con questa nuova proposta culturale, nata in collaborazione con le amministrazioni comunali di Sanluri e Dolianova, prosegue una serie di appuntamenti, inseriti nella rassegna musicale “Rotte Sonore 2026”, rivolta, in questo caso, alla valorizzazione del territorio regionale e all’ampliamento del pubblico.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l’intervallo. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

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